جدول مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي 2021 الجولة الثالثة والقنوات الناقلة

مواعيد المباريات، الملاعب، القنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته عن الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2020-21 والتي ستبدأ اليوم السبت

تنطلق مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت 26 سبتمبر 2020 ميلادياً، الموافق 9 صفر 1442 هجرياً، بمبارايات قوية.

يفتتح الجولة مانشستر يونايتد بمباراة ضد برايتون على ستاد فالمر، كما يلتقي على ملعب سيلهرست بارك فريقي كريستال بالاس وإيفرتون، وفي السادسة ونصف مساءً، ويستضيف وست بروميتش نادي تشيلسي بعد الهزيمة أمام ليفربول على ملعب أوثورنس، وفي نهاية اليوم الأول من الجولة الثانية يستضيف ملعب تيرف مور بيرنلي وساوثامبتون في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

يحل ليدز يونايتد ضيفاً على شيفيلد يونايتد في بداية اليوم الثاني من الجولة الأحد 27 سبتمبر 2020، الساعة 1 ظهراً، وفي واحدة من أبرز وأقوى لقاءات هذه الجولة يلتقي مانشستر سيتي وليستر سيتي بطل الدوري موسم 2015/2016 على ستاد الاتحاد الساعة 5 ونصف مساءاً بتوقيت القاهرة.

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وأخيراُ المباراة المنتظرة يوم الإثنين 28 سبتمبر ليفربول ضد أرسنال في ختام الجولة على أرض الريدز بالأنفيلد في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، كما يلتقي في نفس اليوم أستون فيلا وفولهام في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر

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وفي هذا التقرير يقدم لكم جول جميع مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي

موعد مباريات الدوري الإنجليزي 2020-21 - الجولة الثالثة:

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب برايتون - مان يونايتد السبت 26 سبتمبر 2020،

9 صفر 1442،

13:30 مصر، 14:00 السعودية beIN Sports HD 1 فالمر كريستال بالاس - إيفرتون السبت 26 سبتمبر 2020،

9 صفر 1442،

16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports HD 1 سيلهورست بارك وست بروميتش - تشيلسي السبت 26 سبتمبر 2020،

9 صفر 1442،

18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports HD 2 اوثورنس بيرنلي - ساوثامبتون السبت 26 سبتمبر 2020،

9 صفر 1442،

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 2 تيرف مور شيفيلد يونايتد- ليدز يونايتد الأحد 27 سبتمبر 2020،

10 صفر 1442،

13:00 مصر، 14:00 السعودية beIN Sports HD 1 برامال توتنهام - نيوكاسل الأحد 27 سبتمبر 2020،

10 صفر 1442،

15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 1 ستاد توتنهام مانشستر سيتي - ليستر سيتي الأحد 27 سبتمبر 2020،

10 صفر 1442،

17:30 مصر، 18:30 السعودية beIN Sports HD 1 الإتحاد وست هام - ولفرهامبتون الأحد 27 سبتمبر 2020،

10 صفر 1442،

20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN Sports HD 2 ستاد لندن فولهام - أستون فيلا الأثنين 28 سبتمبر 2020،

11 صفر 1442،

19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD 1 كرافن ليفربول - آرسنال الأثنين 28 سبتمبر 2020،

11 صفر 1442،

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1 أنفيلد

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