جدول مباريات وترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا 2019-20

تعرف على جميع مباريات الأهلي في مرحلة المجموعات من دوري أبطال أفريقيا 2019-20

أحمد جمال

تبدأ نسخة جديدة من دوري أبطال أفريقيا 2019-20 قريباً، وتحديداً يوم الجمعة 29 نوفمبر 2019 ميلادياً، الموافق 2 ربيع الآخر 1441 هجرياً، ويأتي ذلك بعدما أنهى الاتحاد الأفريقي مراسم القرعة، وبالطبع يمني جماهير النادي الأهلي النفس لتحقيق البطولة الأغلى على قلوب عشاق المارد الأحمر والبطولة الأقوى والأهم في القارة السمار، والتي يملك فيها الشياطين الحُمر رقماً قياسياً حيث تُوج بالبطولة في 8 مناسبات سابقة والتي كانت آخرها في موسم 2013.

كان الموسم السابق من دوري الأبطال كارثياً على القلعة الحمراء، فبعد تصدرهم للمجموعة الرابعة وتأهلهم برصيد 10 نقاط اصطدم بصن داونز في أول المراحل الإقصائية وهي ربع النهائي، وتلقى حينها الفريق هزيمة ثقيلة كانت الأولى في تاريخ الفريق بالبطولة، حيث هُزم في مباراة الذهاب بخمسة أهداف دون رد، وفي مباراة الإياب انتصر بهدف نظيف دون رد ولكن بالطبع لم يكن كافياً، ليودع الأهلي البطولة سريعاً وعلى غير العادة.

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أوقعت قرعة دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا المارد الأحمر ضمن المجموعة الثانية رفقة كلٌا من النجم الساحلي، الهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي، وعلى الرغم من كون المجموعة ليست بالصعوبة البالغة للشياطين الحُمر والتي يرى الكثيرين أن المشوار نحو الأدوار الإقصائية سيكون مؤكداً، إلا أن القلعة الحمراء تعيش حالياً أجواءً انتقالية جديدة بعد قيادة المدير الفني رينيه فايلر مسؤولية الإدارة الفنية للفريق، ولذا فعلى الرغم من النتائج الجيدة في المباريات السابقة إلا أن منافسات دوري الأبطال الأفريقي من مرحلة المجموعات تختلف كلياً عن أي بطولة وأي مبارايات آخرى، لذا فلن تكون المجموعة بهذه السهولة على الأهلي رغم ترشحة بقوة لتصدر المجموعة.

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ومع بداية نسخة جديدة من البطولة الأقوى في القارة السمراء يقدم لكم جول النسخة العربية كل ما تريد معرفته عن مباريات الأهلي في مرحلة المجموعات من دوري أبطال أفريقيا 2019-20، بالإضافة إلى جدول ترتيب المجموعة الثانية.

مواعيد مباريات الأهلي في دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2019-20

المباراة الموعد الملعب النجم الساحلي - الأهلي الجمعة 29 نوفمبر 2019،

2 ربيع الآخر 1441، مصطفى بن جنات الأهلي - الهلال الجمعة 6 ديسمبر 2019،

9 صفر 1441، برج العرب الأهلي - بلاتينيوم الجمعة 27 ديسمبر 2019،

1 جمادي الأول 1441، برج العرب بلاتينيوم - الأهلي الجمعة 14 فبراير 2020،

20 جمادي الآخر 1441، بربورفيلد الأهلي - النجم الساحلي الجمعة 21 فبراير 2020،

27 جمادي الآخر 1441، برج العرب الهلال - الأهلي الجمعة 6 مارس 2020،

11 رجب 1441، استاد الهلال

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جدول ترتيب المجموعة الثانية في دوري أبطال أفريقيا 2019-20