موعد مباراة يوفنتوس وكالياري في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة يوفنتوس ضد كالياري في الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي 2020-21، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين؟

يستضيف ستاد أليانز مباراة يوفنتوس أمام كالياري ، حامل اللقب صاحب المركز الخامس يسعى لتحسين مركزه والصعود للقمة مجددًا.

السيدة العجوز هو بطل النسخة السابقة من الدوري الإيطالي ، ويحتل المركز الخامس فى جدول الموسم الجديد حتى الآن برصيد 13 نقطة من 7 مباريات، حيث تعادل في 4 مباريات، وتمكن من تحقيق الفوز في 3 مباريات، ولم يتلق الفريق أي خسارة رغم أنه لم يظهر بشكلٍ جيد وأداء مميز حتى الآن سواء في الدوري المحلي أو في دوري الأبطال.

بينما يحتل نادي كالياري المركز الـ11 في ترتيب الدوري الإيطالي حتى الآن برصيد 10 نقاط من 7 مباريات، وتلقى الفريق ثلاث هزائم، وتعادل في لقائين، وفاز في مبارتين.

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بالطبع سيسعى للحصول ولو على نقطة لتساعده في تحسين مركزه ولن تكون مباراة سهلة لليوفي، وخاصة بعد الضغط الكبير على بيرلو.

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الآن سنتعرف سويًا على موعد مباراة يوفنتوس ضد كالياري في الدوري الإيطالي ، القنوات الناقلة وأكثر...

ما هو موعد مباراة يوفنتوس وكالياري؟

موعد مباراة يوفنتوس ضد كالياري في الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي هو يوم السبت 21 نوفمبر 2020، الموافق ٦ ربيع الآخر ١٤٤٢ هجريًا، وسيقام في ستاد أليانز.

ستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 09:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:45 بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ضد كالياري؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس الحقوق التلفزيونية الحصرية لنقل الدوري الإيطالي ، ومن المقرر أن تُذاع مباراة يوفنتوس وكالياري عبر القناة رقم 4.

إذا لم تتمكن من متابعة المباراة عبر التلفاز، يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر الذي يقدمها موقع جول.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب يوفنتوس- كالياري السبت 21 نوفمبر 2020،

٦ ربيع الآخر ١٤٤٢،

21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 4 أليانز



التشكيل المتوقع ليوفنتوس

يغيب عن يوفنتوس ديبالا ورامسي وكيليني ورابيو وبونوتشي وكييزا بداعي الإصابة، ولن يغيب أي لاعب آخر.

ومن المتوقع أن يبدأ بيرلو بتشيزني في حراسة المرمى، ديميريل وبونوتشي ودانيلو في الدفاع، كوادرادو وبينتانكور ورابيو وكولوسيفسكي وماكيني في الوسط، موراتا ورونالدو في الهجوم.

التشكيل | 3-4-1-2

فويتشيك تشيزني

دانيلو - ليوناردو بونوتشي - ميريح ديميريل

ديان كولوسيفسكي - آرتو ميلو - رودريجو بينتانكور - خوان كوادرادو

وستون ماكيني

كريستيانو رونالدو - ألفارو موراتا