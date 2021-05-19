موعد مباراة الهلال ضد التعاون في الدوري السعودي 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة ضد التعاون في الجولة 29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2021، وما هي القنوات الناقلة للمباراة؟

يلتقي نادي الهلال مع نادي التعاون على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة في الجولة 29 من الدوري السعودي، وذلك يوم الأحد 23 مايو 2021 ميلادياً الموافق 11 شوال 1442 هجرياً.

فاز الهلال بالكلاسيكو على الأهلي السعودي في الجولة الأخيرة، وأصبح رصيده 55 نقطة، ويحتاج الزعيم للفوز على التعاون لتحقيق اللقب في حالة فوز الشباب الوصيف، فالفارق بينهما هو 4 نقاط، أما في حالة تعثر الليث الأبيض فسيتوج الموج الأزرق بأي نتيجة يحققها أمام سكري القصيم.

يخوض التعاون موسم استثنائي في الدوري السعودي وكأس الملك، ففي كأس خادم الحرمين الشريفين وصل للنهائي ضد الفيصلي، وهو منافس قوي مع الاتحاد على المركز الثالث في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

جدول مباريات الهلال في الدوري السعودي 2020-21 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير سنتعر على موعد مباراة الهلال والتعاون والقنوات الناقلة...

ما هو موعد مباراة الهلال ضد التعاون؟

موعد مباراة الهلال ضد التعاون في الجولة 29 من الدوري السعودي هو يوم الأحد 23 مايو 2021 الموافق 11 شوال 1442 هجرياً.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة الثامنة بتوقيت القاهرة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والتعاون؟

تُنقل فعاليات بطولة الدوري السعودي على القنوات الرياضية السعودية، وستذاع مباراة الهلال والتعاون على القناة الأولى.

أما إذا لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفزيون، فيمكنك متابعة البث المباشر للمباراة الذي يقدمه موقع جول والذي ينطلق قبل نصف ساعة من المباراة.