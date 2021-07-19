موعد مباراة المنتخب الأولمبي السعودي ضد كوت ديفوار والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة المنتخب الأولمبي السعودي وكوت ديفوار في الجولة الأولى من دور مجموعات أولمبياد طوكيو 2021 وما هي القنوات الناقلة؟

يستضيف ستاد يوكوهاما الدولي مباراة المنتخب الأولمبي السعودي في أولمبياد طوكيو 2021، والتي ستكون ضد منتخب كوت ديفوار يوم الخميس القادم 22 يوليو 2021.

وقع الأخضر الأولمبي في المجموعة الرابعة القوية في الألعاب الأولمبية، حيث يتواجد معه فيها بجانب ساحل العاج منتخبي البرازيل وألمانيا المرشحين للفوز بالبطولة أو الحصول على ميدالية على أقل تقدير.

جدول مباريات ومجموعة المنتخب الأولمبي السعودي في أولمبياد طوكيو 2021

في هذا التقرير من جول نستعرض معًا موعد مباراة المنتخب السعودي الأولمبي ضد كوت ديفوار وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة السعودية وكوت ديفوار؟

موعد مباراة المنتخب السعودي الأولمبي ضد كوت ديفوار هو يوم الخميس 22 يوليو 2021 على ستاد يوكوهاما باليابان.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة الساعة 11:30 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة السعودية وكوت ديفوار؟

حصلت مجموعة قنوات بي غن سبورتس على حقوق إذاعة مباريات أولمبياد طوكيو 2021، وستذاع مباراة السعودية ضد كون ديفوار على beIN SPORTS HD 7.