موعد مباراة الزمالك والمصري والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الزمالك ضد المصري البورسعيدي في قمة الجولة السابعة من الدوري المصري 2020-2021، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يستعد ملعب برج العرب، في الإسكندرية، لاستضافة قمة من قمم الكرة المصرية، بين الزمالك والمصري البورسعيدي، ضمن مباريات الدوري المصري.

ويدخل الزمالك المباراة، وهو منتشي بتحقيق ثلاثة انتصارات على التوالي، كان آخرها أمام طلائع الجيش، بثلاثية نظيفة، ويريد الزمالك مواصلة الصراع مع الأهلي على قمة الترتيب.

على الجانب الآخر، المصري هذا الموسم، لم يتذوق طعم الهزيمة حتى الآن، بعد فوزين وأربعة تعادلات، كان آخرهم أمام الاتحاد السكندري، ويريد الفريق البورسعيدي الخروج بنتيجة إيجابية، للاستمرار داخل المربع الذهبي.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنستعرض معًا موعد مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي القادمة في الدوري المصري.

ما هو موعد مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي؟

موعد مباراة الزمالك والمصري، هو الثلاثاء 12 يناير 2021، على ملعب برج العرب في الإسكندرية.

وتنطلق صافرة المباراة، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر، السادسة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمصري البورسعيدي؟

تمتلك قنوات أون تايم سبورتس، حقوق إذاعة الدوري المصري، وبطبيعة الحال، ستقوم بإذاعة تلك المباراة الهامة عبر شاشاتها.

وإن لم تتمكن من مشاهدة المباراة، عبر التلفاز، فيمكن متابعة اللقاء، عبر خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول، والتي تنطلق قبل المباراة بنصف ساعة تقريبًا.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الزمالك - المصري البورسعيدي الثلاثاء 12 يناير 2021،

17:00 مصر، 18:00 السعودية أون تايم سبورتس برج العرب

التشكيل المتوقع لنادي المصري

غيابات هامة في سفوف المصري قبل مباراة الزمالك في الدوري المصري، حيث تأكد غياب إسلام صلاح بعد إصابته بجزع في الرباط الخارجي للركبة، وسيغيب أيضًا كريم العراقي بسبب كدمة في الكتف.

The only thing that overcomes hard luck is hard work ✊ pic.twitter.com/6fyFEAGJaT — Al-Masry SC (@AlMasrySC) January 11, 2021

لكن الخبر الجيد هو تعافي المهاجم أحمد جمعة من فيروس كورونا، وأن المدرب علي ماهر يسابق الزمن لتجهيزه وإشراكه في مباراة الفارس الأبيض.

التشكيل | 4-2-3-1

أحمد مسعود

أحمد شديد قناوي - أحمد شوشة - عمرو موسى - علاء عطا

فريد شوقي - سعيدو سيمبوري

أحمد رفعت - عمر كمال - محمد عنتر

أحمد جمعة

التشكيل المتوقع لنادي الزمالك

شهدت قائمة الزمالك التي أعلنها باتشيكو لمباراة المصري استمرار غياب الثنائي مصطفى محمد وفرجاني ساسي، وذلك بسبب الخلافات التي نشبت في الفترة الأخيرة لرغبتهما في الرحيل.

قائمة فريقنا لمواجهة المصري بالدوري الممتاز. 🏹📋 pic.twitter.com/Jsj2H7H8wS — SC (@ZSCOfficial) January 11, 2021

يغيب أيضًا حميد أحداد بداعي الإصابة، ولم يستدع باتشيكو حازم إمام للمباراة، لكن القائمة شهدت تواجد عمر السعيد بعد عودته للتدريبات بشكلٍ طبيعي، رغم خروجه مصابًا من مباراة طلائع الجيش.

التشكيل | 4-2-3-1

محمد أبوجبل

أحمد فتوح - محمود حمدي الونش - محمد بعد الغني - حمزة المثلوثي

إمام عاشور - طارق حامد

أشرف بنشرقي - يوسف أوباما - محمد سيد زيزو

عمر السعيد