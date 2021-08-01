موعد مباراة الأهلي ضد وادي دجلة والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي ووادي دجلة الجديد المؤجلة من الجولة 22 من الدوري المصري الممتاز 2020-2021، وما هي القنوات الناقلة للمباراة؟

يحل نادي وادي دجلة ضيفًا على الأهلي في ستاد السلام في مباراة القمة والقاع المؤجلة من الجولة 22 في الدوري المصري الممتاز 2021.

يحتل النادي الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 58 نقطة من 26 مباراة، بفارق 3 نقاطٍ فقط عن الزمالك المتصدر، ويحتاج المارد الأحمر للفوز على وادي دجلة لاقتناص الصدارة من الفارس الأبيض، ففي حالة التساوي سيصبح الأحمر في المركز الأول بأفضلية المواجهات المباشرة.

يتواجد نادي وادي دجلة في مناطق الهبوط في الدوري المصري، حيث يحتل المركز قبل الأخير في جدول الترتيب برصيد 23 نقطة، بفارق 4 نقاط عن البنك الأهلي آخر الأندية المتواجدة خارج منطقة الخطر، وسيكون منافسًا شرسًا للأهلي لرغبته في الخروج من المنطقة المظلمة.

جدول مباريات الأهلي في الدوري المصري 2021 والقنوات الناقلة

في هذا التقرير من جول نستعرض معًا موعد مباراة الأهلي ضد وادي دجلة وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة الأهلي ووادي دجلة؟

موعد مباراة الأهلي ووادي دجلة هو يوم الأربعاء 4 أغسطس 2021، وستقام في ستاد السلام.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

ما هو سبب تأجيل مباراة الأهلي ووادي دجلة؟

كان من المقرر أن يلتقي الأهلي مع وادي دجلة يوم الإثنين 2 أغسطس 2021، لكن تم تأجيل المباراة قبل أيام من موعدها القديم.

السبب في ذلك هو افتقاد النادي الأهلي لمجموعة من أهم لاعبيه لمشاركتهم مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو، وهم محمد الشناوي وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وأحمد رمضان بيكهام وناصر ماهر.

خاض الأهلي بالفعل 2 مباريات في غياب لاعبيه بالتزامن مع الأولمبياد، لكن بحسب الأخبار فإن الاتفاق الذي كان بين الاتحاد المصري والمارد الأحمر كان أن يخوض النادي 3 مبارياتٍ فقط في غياب اللاعبين.

تأهل منتخب مصر الأولمبي لربع النهائي في أولمبياد طوكيو، وهو ما تسبب في زيادة فترة النقص العددي للأهلي، وبالتالي قام الاتحاد المصري بتأجيل مباراة الأهلي ووادي دجلة، وبعد خروج المنتخب الأولمبي من البرازيل تم الإعلان عن المواعيد الجديدة لمباريات الدوري المصري.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ووادي دجلة؟

تذاع مباريات الدوري المصري الممتاز على قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للبطولات المصرية، وستذاع المباراة عبر شاشتها.

أما إذا لم تستطع المشاهدة عبر التلفاز، فيمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الأهلي ووادي دجلة كتابيًا عن طريق النسخة العربية من موقع جول.