موعد مباراة الأهلي وسيمبا في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد نادي سيمبا في الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا 2021، وما هي القنوات الناقلة؟

يحل الأهلي ضيفًا ثقيلاً على نادي سيمبا في ملعب بنجامين مكابا الوطني في تنزانيا، وذلك في إطار مباريات الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا 2021.

سحق النادي الأهلي نظيره المريخ السوداني في الجولة الأولى بثلاثيةٍ نظيفة، فانطلق مباشرةً إلى قمة المجموعة الأولى في الأميرة السمراء برصيد 3 نقاط، وتراجع سيمبا إلى المركز الثاني بعد أن تصدر بفوزه في ذات الجولة على فيتا كلوب الكونغولي.

كان من المقرر أن يخوض الأهلي مباراة النصر في كأس مصر في 19 فبراير الجاري، لكن قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراته بجانب مباراتي الزمالك وبيراميدز في الكأس، وذلك للتفرغ لخوض غمار البطولات الإفريقية.

وفي هذا التقرير، نتعرف على موعد مباراة الأهلي وسيمبا في الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا 2021، وما هي القنوات الناقلة للمباراة؟

جدول مباريات ومجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2021

ما موعد مباراة الأهلي وسيمبا؟

موعد مباراة الأهلي ضد سيمبا في الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا 2021 هو يوم الثلاثاء 23 فبراير 2021، وستقام في ملعب بنجامين مكابا الوطني.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق إذاعة دوري أبطال إفريقيا بدايةً من دورالمجموعات، وستذاع المباراة على القناة السابعة.

أما إذا لم تكن مشترك في الباقة الرياضية للشبكة القطرية، فيمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الأهلي وسيمبا كتابيًا عن طريق موقع جول.