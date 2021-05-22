موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري أبطال إفريقيا 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021، وما هي القنوات الناقلة لمباراة المارد الأحمر ومن سيكون منافسه؟

تتطلع أنظار عشاق المارد الأحمر في جميع أرجاء الوطن العربي وليس في مصر فقط، لمباراة الأهلي الأولى في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021.

نجح بطل القارة السمراء في تخطي نادي صن داونز بصعوبة في ربع النهائي، حيث فاز عليه ذهابًا بهدفين نظيفين وتعادل إيابًا بهدفٍ لمثله في مباراتين عصيبتين.

تأهل النادي الأهلي لربع النهائي كوصيف عن المجموعة الأولى، وبعد تخطي صن داونز، ينتظر المتأهل من الترجي وشباب بلوزداد التي لم تُلعب مباراة الإياب لهما حتى الآن، وقد انتهت مباراة الذهاب بفوز الفريق الجزائري بهدفين نظيفين.

ما هو تاريخ مواجهات الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا؟

وفي هذا التقرير، نتعرف على موعد مباراة الأهلي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021، والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري أبطال إفريقيا 2021؟

لم يتحدد موعد مباراة الأهلي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد، لكن بحسب جدول المسابقة ستقام أحد يومي 18 و19 يونيو 2021.

جدول مباريات وترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2021

وبحسب قرعة الأدوار الإقصائية لدوري أبطال إفريقيا 2021، ستقام مباراة الذهاب في أرض منافس الأهلي الذي لم يتحدد بعد، وستقام مباراة الإياب في القاهرة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي القادمة في دوري أبطال إفريقيا؟

تذاع مباريات دوري أبطال إفريقيا 2021 بشكلٍ حصري على مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وستكون القناة الناقلة لمباراة الأهلي هي beIN Sports HD 4.

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