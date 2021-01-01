موعد مباراة الأهلي ضد المصري والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد المصري المؤجلة من الجولة 15 في الدوري المصري الممتاز 2020-2021، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

في مباراة مؤجلة من الجولة 15 في الدوري المصري الممتاز 2021، يواجه النادي الأهلي النادي المصري في ستاد برج العرب.

فاز الأهلي في مباراته الأخيرة في الدوري المصري على إنبي بثلاثة أهدافٍ لهدف، وأصبح رصيده 33 نقطة من 14 مباراة في المركز الثاني في جدول الترتيب.

يحتل المصري المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 29 نقطة، وكانت آخر مبارياته ضد طلائع الجيش في دور 16 من كأس مصر وفاز بهدفٍ نظيف.

جدول مباريات الأهلي في الدوري المصري 2021 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير، نتعرف على موعد مباراة الأهلي ضد المصري والقنوات الناقلة.

ما موعد مباراة الأهلي والمصري؟

موعد مباراة الأهلي والمصري هو يوم الثلاثاء 27 أبريل 2021.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمصري؟

تذاع بطولات الكرة المصرية على مجموعة قنوات أون تايم سبورت، وستذاع المباراة عبر شاشتها.

وإذا لم تتمكن من مشاهدة المباراة، يمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الأهلي والمصري عن طريق موقع جول .

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب المصري - الأهلي الثلاثاء 27 أبريل 2021،

21:30 مصر، 22:30 السعودية ON TIME SPORT ستاد برج العرب

التشكيل المتوقع لنادي المصري

من المتوقع أن يبدأ المدرب علي ماهر بالتشكيل الآتي..

التشكيل | 4-2-3-1

أحمد مسعود

حسن علي - أحمد شوشة - عمرو موسى - كريم العراقي

سعيدو سيمبوري - إيزي إيميكا

أحمد رفعت - عمر كمال - محمد جريندو

أوستين أموتو

التشكيل المتوقع للأهلي

غيابات كثيرة في صفوف النادي الأهلي قبل مباراة المصري للإصابة، حيث يغيب كلاً من: "جونيور أجايي، علي معلول، محمود وحيد، ياسر إبراهيم، بدر بانون، كريم نيدفيد، محمد محمود، محمود متولي، حمدي فتحي، أيمن أشرف".

📃 | عودة هاني وياسر لقائمة فريقنا للمباراة المقبلة في منافسات بطولة الدوري 🦅💪



🔴| #يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/C2cejRVgKi — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) April 26, 2021

التشكيل | 4-2-3-1

محمد الشناوي

أحمد كوكا - رامي ربيعة - سعد سمير - أحمد رمضان بيكهام

عمرو السولية - أليو ديانج

طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات

محمد شريف