موعد مباراة الأهلي والفتح في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الفتح في الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2021-22، وما هي القنوات الناقلة للمباراة؟

يستضيف ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة مباراة الأهلي السعودي ضد نادي الفتح في الجولة الخامسة من الدوري السعودي 2021-22.

لم يفز النادي الأهلي هذا الموسم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، حيث تعادل في مبارياته الأربع الأولى مع الفيصلي والحزم وضمك والتعاون على التوالي، ليحتل بذلك المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 4 نقاط.

أما نادي الفتح فانطلاقته مميزة في الموسم الجديد، حيث فاز في مباراتين على الشباب والباطن، وتعادل في واحدة ضد الفيحاء وخسر مباراته الافتتاحية ضد الرائد، ليصبح رصيده 7 نقاطٍ في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي.

جدول مباريات الأهلي في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير من جول نستعرض معًا موعد مباراة الأهلي والفتح وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة الأهلي القادمة؟

موعد مباراة الأهلي والفتح هو يوم الجمعة 17 سبتمبر 2021، الموافق 10 صفر 1443.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، السابعة والنصف بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الفتح؟

يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي ضد الفتح مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد.

كما تستطيع المشاهدة بتقنية HD عن طريق الاشتراك في باقة شاهد VIP

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الأهلي - الفتح الجمعة 17 سبتمبر2021،

10 صفر 1443،

20:30 السعودية، 19:30 مصر شاهد VIP الجوهرة المشعة

التشكيل المتوقع للأهلي السعودي

من المتوقع أن يبدأ المدرب بيسنيك هاسي بالتشكيل التالي..

مجلس إدارة النادي #الأهلي يعقد اجتماعه ويختار الأستاذ محمد الديني نائباً للرئيس. pic.twitter.com/Z7Gt9xRAvA — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) September 15, 2021

التشكيل | 4-2-3-1

محمد العويس

إزجيان أليوسكي - محمد الخبراني - دانكلير - عبد الله حسون

باولينيو - نوح الموسى

عبد الرحمن غريب - فيليب براداريتش - الحسن نداو

محمد مجرشي

التشكيل المتوقع للفتح

من المتوقع أن يعتمد المدرب يانيك فيريرا على التشكيل الآتي:

#الفتح يعاود التدريبات بمشاركة كويفا وحضور الطفل الملهم فيصل العواد 💪🏻 — نادي الفتح السعودي (@FatehClub) September 15, 2021