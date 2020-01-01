موعد مباراة يوفنتوس وهيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة يوفنتوس أمام هيلاس فيرونا في الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي، والمقرر أن تكون على ملعب أليانز ستاديوم، والقنوات الناقلة

يستقبل يوفنتوس على ملعب أليانز ستاديوم نظيره هيلاس فيرونا وذلك لحساب الجولة الخامسة من منافسات الدوري الإيطالي.

بداية يوفي للدوري ليست مثالية، ففي أربع مباريات فاز في مباراتين وتعادل في مثلهما وآخرهما أمام كروتوني الصاعد حديثًا للكالتشيو.

بينما تأتي بداية فيرونا جيدة للغاية قياسًا بإمكانياته، حيث فاز في مباراتين وتعادل في واحدة وهُزم في واحدة ولم تدخل شباكه سوى هدف وحيد من بارما.

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ستكون المباراة هي البروفة الأخيرة قبل القمة المنتظرة بين البيانكونيري وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا، لذلك فستكون فرصة جيدة للمدرب بيرلو لتجريب بعض الأفكار قبل أكبر مباراة في مسيرته التدريبية.

في هذا التقرير نستعرض معًا موعد مباراة يوفنتوس أمام هيلاس فيرونا والقنوات الناقلة.

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ما هو موعد مباراة يوفنتوس وهيلاس فيرونا؟

موعد مباراة يوفنتوس أمام هيلاس فيرونا هو الأحد الموافق 25 أكتوبر 2020، الموافق 8 ربيع الأول، على ملعب أليانز ستاديوم.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت مصر، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وهيلاس فيرونا؟

تمتلك قنوات بي إن سبورت حقوق بث الدوري الإيطالي في الشرق الأوسط، وستذاع مباراة هيلاس فيرونا ضد يوفنتوس على شاشتها، وتحديدًا على القناة الرابعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب يوفنتوس - هيلاس فيرونا أليانز ستاديوم الأحد 25 أكتوبر 2020،

8 ربيع الأول 1442،

21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN SPORTS HD 4

التشكيل المتوقع ليوفنتوس

من المتوقع أن يعود كريستيانو رونالدو بعد تأكد تعافيه من فيروس كورونا، وسيغيب فيدريكو كييزا نظرًا لتعرضه للبطاقة الحمراء في المباراة الماضية، ويغيب أليكس ساندرو للإصابة.

سيعتمد بيرلو على تشكيلته المعتادة بتشيزني في حراسة المرمى ومن أمامه الثنائي كيليني وبونوتشي، مع وجود رابيو وبينتانكور في منتصف الملعب ورونالدو في الأمام.

التشكيل | 4-4-1-1

تشيزني

دانيلو - ليوناردو بونوتشي - جورجيو كيليني - خوان كوادرادو

فيدريكو بيرنارديسكي - أدريان رابيو - رودريجو بينتناكور - كولوسفيسكي

آرون رامسي

كريستيانو رونالدو

التشكيل المتوقع لهيلاس فيرونا

لا يُعاني فيرونا من إصابات، وسيكون الفريق كامل العدد أمام يوفنتوس.

التشكيل المتوقع يتضمن سيلفستري في حراسة المرمى وأمامه ثلاثي دفاعي بقيادة جونتر وفاراوني على الجبهة اليُمنى وفي منتصف الملعب فيلوسو ومهاجم صريح هو دي كارميني.