موعد مباراة يوفنتوس وهيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

يستقبل يوفنتوس على ملعب أليانز ستاديوم نظيره هيلاس فيرونا وذلك لحساب الجولة الخامسة من منافسات الدوري الإيطالي.

بداية يوفي للدوري ليست مثالية، ففي أربع مباريات فاز في مباراتين وتعادل في مثلهما وآخرهما أمام كروتوني الصاعد حديثًا للكالتشيو.

بينما تأتي بداية فيرونا جيدة للغاية قياسًا بإمكانياته، حيث فاز في مباراتين وتعادل في واحدة وهُزم في واحدة ولم تدخل شباكه سوى هدف وحيد من بارما.

ستكون المباراة هي البروفة الأخيرة قبل القمة المنتظرة بين البيانكونيري وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا، لذلك فستكون فرصة جيدة للمدرب بيرلو لتجريب بعض الأفكار قبل أكبر مباراة في مسيرته التدريبية.

في هذا التقرير نستعرض معًا موعد مباراة يوفنتوس أمام هيلاس فيرونا والقنوات الناقلة.

12 فريقًا ودوري ينتهي في 8 أسابيع .. تفاصيل الخطة "ب" للدوري الإيطالي

موعد مباراة يوفنتوس أمام هيلاس فيرونا هو الأحد الموافق 25 أكتوبر 2020، الموافق 8 ربيع الأول، على ملعب أليانز ستاديوم.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت مصر، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية.

تمتلك قنوات بي إن سبورت حقوق بث الدوري الإيطالي في الشرق الأوسط، وستذاع مباراة هيلاس فيرونا ضد يوفنتوس على شاشتها، وتحديدًا على القناة الرابعة.

من المتوقع أن يعود كريستيانو رونالدو بعد تأكد تعافيه من فيروس كورونا، وسيغيب فيدريكو كييزا نظرًا لتعرضه للبطاقة الحمراء في المباراة الماضية، ويغيب أليكس ساندرو للإصابة.

🏃‍♂️ Putting in the work today ahead of our next match!



🔜 #JuveVerona#FinoAllaFine #ForzaJuve