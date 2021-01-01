موعد مباراة يوفنتوس وكروتوني في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة يوفنتوس القادمة أمام كروتوني في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإيطالي بملعب أليانز ستاديوم، وما هي القنوات الناقلة؟

يستقبل يوفنتوس على ملعبه أليانز ستاديوم بمدينة تورينو نظيره كروتوني، في مباراة هامة تقام بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي.

اليوفي يدخل هذه المباراة وهو مهزوم في آخر مباراتين على الصعيد المحلي والأوروبي، حيث هُزم من نابولي بهدف نظيف الجولة الماضية، ثم خسر في دوري أبطال أوروبا من بورتو بهدفين لهدف.

الضغوط تزداد كثيرًا على المدرب أندريا بيرلو مع الأداء المتوسط الذي يظهر به يوفنتوس تحت قيادته، والذي ترتب عليه وجوده بالمرتبة الرابعة برصيد 42 نقطة بفارق 8 نقاط عن المتصدر إنتر.

الخصم والضيف كروتوني في أسوأ أحواله هو الآخر، فهو يأتي في مذيلة ترتيب الكالتشيو برصيد 12 نقطة فقط، وقد تلقى أربع هزائم متتالية آخرهم من ساسوولو بهدفين لهدف.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة يوفنتوس وكروتوني وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة يوفنتوس وكروتوني؟

موعد مباراة يوفنتوس وكروتوني هو الإثنين الموافق 22 فبراير 2021، الموافق 10 رجب 1442 هجريًا، بملعب أليانز ستاديوم.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وكروتوني؟

تُنقل فعاليات بطولة الدوري الإيطالي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، وقد خصصت القناة القطرية القناة رقم 4 لنقل المباراة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب يوفنتوس - كروتوني 22 فبراير 2021،

10 رجب 1442،

21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 4 أليانز ستاديوم

التشكيل المتوقع ليوفنتوس

من المتوقع أن يعتمد المدرب أندريا بيرلو على التشكيل الآتي:

التشكيل | 4-4-2

تشيزني

أليكس ساندرو - ماتيس دي ليخت - ميريه ديميرال - دانيلو

فيدريكو كييزا - أدريان رابيوت - أرتور ميلو - ويستون مكيني

كريستيانو رونالدو - باولو ديبالا

التشكيل المتوقع لكروتوني

من المتوقع أن يعتمد المدرب جيوفاني ستروبا على التشكيل الآتي:

🎥🎤Mister Stroppa in conferenza al termine di #CrotoneSassuolo

Ascolta le sue parole 👇https://t.co/7uRhu2HEYM pic.twitter.com/u0k2dN2RLe — FC Crotone (@FcCrotoneOff) February 14, 2021