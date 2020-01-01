موعد مباراة يوفنتوس وسامبدوريا، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة يوفنتوس القادمة في الدوري الإيطالي أمام سامبدوريا في الجولة الأولى من الموسم الجديد 2020/2021، التشكيل المتوقع والقنوات الناقلة

يستعد نادي يوفنتوس حامل لقب الدوري الإيطالي لخوض مباراته الأولى في رحلته للدفاع عن لقبه، يستضيف اليوفي نادي سامبدوريا في الجولة الأولى من البطولة، وهو أول لقاء رسمي للمدير الفني الجديد ولاعب النادي السابق أندريا بيرلو صاحب الـ41 عامًا وصاحب خبرات قليلة في التدريب عكس خبرته كلاعب.

حسم نادي السيدة العجوز لقب الدوري بفارق نقطة واحدة عن إنتر ميلان، وخرج من دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا على يد أوليمبك ليون الفرنسي، وخسر نهائي الكأس أمام نابولي، ما أثار غضب الجماهير و الإدارة على المدير الفني ساري واضطرهم لاستبداله بمدرب جديد.

يوفنتوس خاض مباراة ودية واحدة وانتهت بفوز عريض بنتيجة 5/0 أمام نادي نوفارا، ولكنه يواجه تحدي كبير حيث أنه بعد لقاء سامبدوريا مباشرة سيواجه روما ونابولي على التوالي، إذا تمكن بيرلو من اجتياز هذه اللقاءات بنجاح، فسيكون أكبر دليل على قدرته التدريبية، وسيكسب ثقة الإدارة والمشجعين أيضًا.

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ما هو موعد مباراة يوفنتوس وسامبدوريا؟

يقام لقاء يوفنتوس وسامبدوريا على ملعب اليوفي يوم الأحد 20 سبتمبر في تمام الساعة 8:45 بتوقيت القاهرة، 9:45 بتوقيت السعودية.

ماهي القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ضد سامبدوريا؟

يتم عرض اللقاء على قناة بي إن سبورت في الشرق الأوسط، وسنكون على موعد مع تغطية مباشرة للمباراة عبر موقع جول.

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة يوفنتوس - سامبدوريا ستاد يوفنتوس الأحد 20 سبتمبر 2020،

20:45 السعودية وقطر، 21:45 السعودية beIN Sports HD 4

ماهو التشكيل المتوقع لليوفنتوس؟

من المتوقع أن يبدأ أندريا بيرلو بالتشكيل الآتي....

في حراسة المرمى : فويتشيك تشيزني وفي خط الدفاع : دانيلو دا سيلفا، ليوناردو بونوتشي، جورجيو كيليني، في خط الوسط : خوان كوادرادو، ادريان رابيو، وستون مكيني، آرون رامزي، أليكس ساندرو، وفي خط الهجوم : كريستيانو رونالدو، ديجان كولوسيفسكي

التشكيل | 3-5-2

فويتشيك تشيزني

دانيلو دا سيلفا - ليوناردو بونوتشي - جورجيو كيلليني

خوان كوادرادو - ادريان رابيو - وستون مكيني - آرون رامزي - أليكس ساندرو

كريستيانو رونالدو - ديجان كولوسيفسكي