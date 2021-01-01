موعد مباراة يوفنتوس وتورينو في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة تورينو ضد يوفنتوس في الجولة الـ 29 من الدوري الإيطالي 2020-2021، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يتزين ملعب أولمبيكو دي تورينو، لاستضافة الديربي الذي يجمع بين تورينو ويوفنتوس، ضمن مباريات الجولة الـ 29 من الدوري الإيطالي.

يدخل يوفنتوس المباراة تحت شعار لا بديل عن الفوز، لمصالحة جماهيره بعد الخسارة الأخيرة أمام بينفينتو، وللحفاظ على آماله في تحقيق لقب الدوري المحبب له وعدم الخروج بموسم صفري.

ويحتل يوفنتوس المركز الثالث من ترتيب الدوري، برصيد 55 نقطة، وبفارق عشر نقاط عن إنتر المتصدر.

على الجانب الآخر، تورينو هذا الموسم يمر بفترة صعبة، ويسعى للخروج بنتيجة إيجابية أمام السيدة العجوز، تساعده في الهروب من مناطق الهبوط.

ويأتي تورينو في المركز السابع عشر برصيد 23 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن مراكز الهبوط.

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وفي التقرير التالي، نستعرض معًا موعد مباراة يوفنتوس وتورينو، في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما هو موعد مباراة تورينو ويوفنتوس في الدوري الإيطالي؟

موعد مباراة يوفنتوس وتورينو، هو مساء السبت 3 أبريل 2021، على ملعب أولمبيكو دي تورينو، ضمن مباريات الجولة الـ 29 من الدوري الإيطالي.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة تورينو ويوفنتوس في الدوري الإيطالي؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث إذاعة مباريات الدوري الإيطالي، عبر شاشتها وبطبيعة الحال ستقوم بإذاعة مباراة تورينو ويوفنتوس.

وإن لتم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر التلفاز، فيمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر، والتي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بنصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب تورينو - يوفنتوس السبت 3 أبريل 2020،

18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN sports 3 أولمبيكو دي تورينو

تشكيل تورينو المتوقع:

التشكيل| 3-5-2

سالفاتوري سيريجو

جيلسون بريمر – ليانكو فوجنوفيتش – آرماندو إيتزو

أنسالدي - ماندراجورا – رينكون – كارول لينيتي - ميرجيم فويفودا

بيلوتي – سانابريا

تشكيل يوفنتوس المتوقع:

التشكيل| 3-5-2

تشيزني

دي ليخت – كيليني – دانيلو

فيدريكو كييزا – أدريان رابيو – آرتور ميلو – بينتانكور – كوادرادو

كريستيانو رونالدو – ألفارو موراتا