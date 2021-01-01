موعد مباراة يوفنتوس وبينيفينتو في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة يوفنتوس أمام بينيفينتو في الجولة الثامنة والعشرين من منافسات الدوري الإيطالي بملعب أليانز ستاديوم، وما هي القنوات الناقلة؟

يستقبل يوفنتوس نظيره بينيفينتو يوم الأحد المقبل، في مباراة هامة تقام على ملعب أليانز ستاديوم لحساب الجولة الثامنة والعشرين من منافسات الدوري الإيطالي.

كتيبة المدرب أندريا بيرلو استعادت بعضًا من توازنها بالفوز على كالياري بثلاثية لهدف الجولة الماضية، لتصبح على أعتاب الوصافة في حال فوزها على نابولي بالمباراة المؤجلة.

يحتل يوفنتوس حاليًا المركز الثالث برصيد 55 نقطة وبفارق عشر نقاط عن المتصدر إنتر، الفوز بكل مباراة في سبيل تقليص الفارق مع النيراتزوري أمر لا يقبل النقاش في الفترة الراهنة.

بينيفينتو ليس في أفضل أحواله، فالنادي الصاعد حديثًا للسيري آ يُعاني من سلسلة هزائم في الآونة الأخيرة جعلته يعود لصراع الهبوط ويتواجد في المركز السادس عشر برصيد 26 نقطة.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة يوفنتوس وبينيفينتو وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة يوفنتوس وبينيفينتو؟

موعد مباراة يوفنتوس وبينيفينتو هو الأحد الموافق 21 مارس 2021، الموافق 8 شعبان 1442 هجريًا، بملعب أليانز ستاديوم.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت مصر، الخامسة عصرًا بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وبينيفينتو؟

تُنقل فعاليات بطولة الدوري الإيطالي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، وقد خصصت القناة القطرية القناة رقم 3 لنقل المباراة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب يوفنتوس - كالياري الأحد 21 مارس 2021،

8 شعبان 1442،

16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports HD 3 أليانز ستاديوم

التشكيل المتوقع ليوفنتوس

من المتوقع أن يعتمد المدرب أندريا بيرلو على التشكيل الآتي:

التشكيل | 4-4-2

تشيزني

أليكس ساندرو - ماتيس دي ليخت - ليوناردو بونوتشي - دانيلو

آرون رامسي - أدريان رابيوت - أرتور ميلو - فيدريكو كييزا

كريستيانو رونالدو - ألفارو موراتا

التشكيل المتوقع لبينيفينتو

من المتوقع أن يعتمد المدرب فيليبو إنزاجي على التشكيل الآتي:

Juventus-Benevento affidata al palermitano Abisso https://t.co/JQ9RcMu0mB — Benevento Calcio (@bncalcio) March 18, 2021