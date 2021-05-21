موعد مباراة يوفنتوس وبولونيا في الدوري الإيطالي 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة يوفنتوس ضد بولونيا في الجولة 38 والأخيرة من الدوري الإيطالي 2020-21، و ما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين؟

يستقبل ملعب ريناتو آل دارا، مباراة هامة ومثيرة، تجمع بين يوفنتوس وبولونيا، ضمن مباريات الجولة الـ 38 والأخيرة من الدوري الإيطالي.

يوفنتوس سيدخل اللقاء بهدف لا بديل عن الفوز فقط، للحفاظ على آماله في الوصول إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، والتي لن تتحقق إلا بفوز البيانكونيري، مع انتظار تعثر ميلان أو نابولي.

ويحتل يوفنتوس المركز الخامس من سلم ترتيب السيري آ برصيد 75 نقطة، وبفارق نقطة عن نابولي وميلان أصحاب المركز الرابع والثالث على الترتيب.

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على الجانب الآخر، يأتي في المركز الحادي عشر برصيد 41 نقطة.

وفي التقرير التالي نستعرض معًا موعد مباراة يوفنتوس وبولونيا، في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما هو موعد مباراة يوفنتوس وبولونيا؟

موعد مباراة يوفنتوس وبولونيا، هو الأحد 23 مايو 2021، على ملعب ريناتو آل دارا، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وبولونيا؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس، حقوق إذاعة الدوري الإيطالي بشكل حصري عبر شاشتها، وبطبيعة الحال ستقوم بإذاعة المباراة الهامة للجمهور.

وإن لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر التلفاز، يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر الكتابي، والتي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب بولونيا - يوفنتوس الأحد 23 مايو 2021،

20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD 6 ريناتو آل دارا

تشكيل بولونيا المتوقع:

التشكيل| 4-2-3-1

سكوربسكي

تومياسو – سوماورو – دي سيلفستري – مباي

شوتن – بولي

أورسوليني – فيناتو – بارو

بالاسيو

تشكيل يوفنتوس المتوقع:

التشكيل| 4-4-2

تشيزني

أليكس ساندرو – دي ليخت – كيليني – دانيلو

كييزا – رابيو – آرثر ميلو – كوادرادو

كولوسيفسكي - رونالدو