موعد مباراة يوفنتوس وأودينيزي في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة يوفنتوس القادمة أمام أودينيزي بأليانز ستاديوم بالجولة الخامسة عشر من الدوري الإيطالي، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يستعد يوفنتوس لاستقبال نظيره أودينيزي مساء الأحد بملعب أليانز ستاديوم، في مباراة تجمع بينهما لحساب الجولة الخامسة عشر من الدوري الإيطالي.

مباراة هامة ومحورية جدًا ليوفنتوس على وجه التحديد بعدما تلقى هزيمة قاسية من فيورنتينا بثلاثية نظيفة الجولة الماضية، والتي أثارت شكوكًا كثيرة حول مستقبل المدرب أندريا بيرلو.

اليوفي حاليًا يقطن في المرتبة السادسة برصيد 24 نقطة، وقد زاد الفارق بينه وبين الصدارة التي يحتلها ميلان إلى عشر نقاط كاملة، أمر بكل التأكيد لا يُرضي حاملي لقب الكالتشيو في آخر 9 مواسم.

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أودينيزي هو الآخر ليس في أفضل حال، إذ لم يفز منذ منتصف شهر ديسمبر الماضي واكتفى بتعادلين وهزيمة ليحتل بهما المركز الثاني عشر برصيد 15 نقطة.

الآن نستعرض سويًا موعد مباراة يوفنتوس وأودينيزي وما هي القنوات الناقلة.

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ما هو موعد مباراة يوفنتوس وأودينيزي؟

موعد مباراة يوفنتوس وأودينيزي هو الأحد الموافق 3 يناير 2021، الموافق 19 جمادى الأول 1442 هجريًا، بملعب أليانز ستاديوم.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وأودينيزي؟

تُنقل فعاليات بطولة الدوري الإيطالي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، وقد خصصت القناة القطرية القناة رقم 4 لنقل المباراة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب يوفنتوس - أودينيزي الأحد 3 يناير 2021،

19 جمادى الأول 1442،

21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 4 أليانز ستاديوم

التشكيل المتوقع ليوفنتوس

من المتوقع أن يعتمد المدرب أندريا بيرلو على التشكيل الآتي:

#OnThisDay in 1892, Edoardo Agnelli, ' President of the Golden Quinquennium era of five league titles in a row, from 1930 to 1935, was born. pic.twitter.com/ZObclmCpNa — JuventusFC (@juventusfcen) January 2, 2021

التشكيل | 4-4-2

تشيزني

أليكس ساندرو - ليوناردو بونوتشي - ماتياس دي ليخت - خوان كوادرادو

آرون رامسي - رودريجو بينتانكور - ويستون مكيني - فيديريكو كييزا

كريستيانو رونالدو - ألفارو موراتا

التشكيل المتوقع لأودينيزي

من المتوقع أن يعتمد المدرب لوكا جوتي على التشكيل الآتي: