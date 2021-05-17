موعد مباراة يوفنتوس وأتالانتا في نهائي كأس إيطاليا 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة يوفنتوس ضد أتالانتا في نهائي كأس إيطاليا 2020-2021، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين؟

يستعد نادي يوفنتوس لمباراة قوية ضد نادي أتالانتا في نهائي كأس إيطاليا 2021، وذلك على أرضية ملعب ستاد مابي الخاص بنادي ساسوولو.

ستكون هذه المباراة هامة لزملاء رونالدو، حيث خرج الفريق من دوري أبطال أوروبا وخسر لقب الدوري الإيطالي لأول مرة منذ 9 سنوات، وفي حالة خسارته من أتالانتا فسيخرج هذا الموسم بدون بطولات، وهو ما لم يعتاد عليه الجماهير.

سبق لنادي أتالانتا الفوز بكأس إيطاليا مرة واحدة من قبل، كانت في 1963، أما يوفنتوس فهو البطل التاريخي للمسابقة برصيد 13 لقبًا.

فاز البيانكونيري على جنوى وسبال والإنتر على التوالي في الطريق لنهائي كأس إيطاليا 2021، أما أتالانتا فقد فاز على كالياري ولاتسيو ونابولي، فمن يفوز باللفب هذا الموسم؟

في طريقه لمغادرة يوفنتوس .. رونالدو ينقل سياراته الفارهة خارج تورينو!

وفي هذا التقرير من جول نستعرض معًا موعد مباراة يوفنتوس وأتالانتا في نهائي كأس إيطاليا 2021، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

ما هو موعد مباراة يوفنتوس وأتالانتا؟

موعد مباراة يوفنتوس وأتالانتا هو يوم الأربعاء 19 مايو 2021 على ستاد مابي.

صافرة بداية المباراة ستنطلق في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وأتالانتا؟

لا توجد قناة في الشرق الأوسط تمتلك حقوق بث مباريات كأس إيطاليا، ولكن لا مشكلة يمكنك متابعة المباراة عبر موقع جول عن طريق خدمة البث المباشر التي تنطلق قبل المباراة بنصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب أتالانتا - يوفنتوس الأربعاء 19 مايو 2021،

21:00 مصر، 22:00 السعودية لا يوجد ستاد مابي

التشكيل المتوقع لأتالانتا

يغيب عن نادي أتالانتا كوفالينكو للإصابة، ومن المتوقع أن يبدأ المدرب جاسبريني بالتشكيل الآتي..

التشكيل | 3-4-1-2

بيرلويجي جوليني

خوسيه لويس بالومينو - كريستيان روميرو - بيرات ديمسيتي

روبن جوسينس - ريمو فريلير - مارتن دي رون - يواخيم ماهلي

روسلان مالينوفسكي

دوفان زاباتا - يوسيب إيليتشيتش

التشكيل المتوقع ليوفنتوس

سيغيب عن يوفنتوس في مباراة أتالانتا الظهير الإيطالي فرابوتا، ومن المتوقع أن يبدأ المدرب أندريا بيرلو بالتشكيل الآتي..

التشكيل | 4-4-2

فويتشيك تشيزني

أليكس ساندرو - جورجيو كيليني - ماتايس دي ليخت - دانيلو

فيدريكو كييزا - أدريان رابيوت - أرتور ميلو - خوان كوادرادو

كريستيانو رونالدو - باولو ديبالا