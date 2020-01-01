موعد مباراة يوفنتوس وأتالانتا في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة يوفنتوس أمام أتالانتا في الجولة الثانية عشر من الدوري الإيطالي والمقرر لها على ملعب أليانز ستاديوم، وما هي القنوات الناقلة؟

يستقبل يوفنتوس بملعبه أليانز ستاديوم بمدينة تورينو خصمًا عنيدًا هو أتالانتا، وذلك في مباراة تقام بينهما يوم الأربعاء لحساب الجولة الثانية عشر من الدوري الإيطالي.

البيانكونيري منتشٍ بعد الانتصار الذي حققه على جنوى في الجولة الماضية بثلاثية لهدف، والذي سبقه انتصار آخر كبير أمام برشلونة في دوري الأبطال بثلاثية نظيفة.

يحتل يوفنتوس المركز الرابع برصيد 23 نقطة، ويود أن يواصل تضييق الخناق على المتصدر ميلان، الذي تعثر في مباراته الأخيرة أمام بارما وحافظ على صدارته برصيد 27 نقطة.

المزيد من الفرق

أتالانتا الذي يلعب كرة من الأفضل والأمتع في أوروبا ورغم البداية غير المتزنة للموسم، بدأ في استعادة عافيته كثيرًا، وفي آخر مباراة له فاز على فيورنتينا بثلاثية نظيفة.

كتيبة المدرب جاسبريني حتى لو فيها بعض الخلافات بين المدرب ونجم الفريق الأول بابو جوميز، لكن يظل ندًا قويًا للغاية، يقبع في المركز الثامن برصيد 17 نقطة.

مباراة منتظرة حقًا بكل تفاصيلها، وفي هذا التقرير من جول سنتعرف معًا على موعدها وما هي القنوات الناقلة.

لاتسيو يسألكم الدعاء وبايرن وجحيم "كامب نو" .. ردود الأفعال على قرعة دوري أبطال أوروبا

ما هو موعد مباراة يوفنتوس وأتالانتا؟

موعد مباراة يوفنتوس وأتالانتا هو الأربعاء الموافق 16 ديسمبر 2020، الموافق 1 جمادى الأول 1442 هجريًا، بملعب أليانز ستاديوم.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وأتالانتا؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس الحقوق التلفزيونية الحصرية لنقل مباريات الدوري الإيطالي، ومن المقرر أن تُذاع المباراة عبر القناة رقم 4.

لكن يمكنك متابعة مباراة يوفنتوس وأتالانتا عن طريق الإنترنت من خلال خدمة البث المباشر التي يقدمها لك موقع جول ، والتي تبدأ قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب يوفنتوس - أتالانتا الأربعاء 16 ديسمبر 2020،

1 جمادى الأول 1442،

19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 4 أليانز ستاديوم

التشكيل المتوقع ليوفنتوس

من المتوقع أن يعتمد المدرب أندريا بيرلو على التشكيل الآتي:

التشكيل | 3-5-2

تشيزني

دانيلو - ليوناردو بونوتشي - ماتياس دي ليخت

أليكس ساندرو - آرون رامسي - أرتور - ويستون مكيني - خوان كوادرادو

كريستيانو رونالدو - ألفارو موراتا

التشكيل المتوقع لأتالانتا

من المتوقع أن يعتمد المدرب جاسبريني على التشكيل الآتي: