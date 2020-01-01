موعد مباراة يوفنتوس القادمة ضد هيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي

تعرف على موعد مباراة يوفنتوس ضد هيلاس فيرونا في إطار لقاءات الجولة 23 من الدوري الإيطالي لموسم 2019-20، وما هي القنوات الناقلة للمباراة؟

أبانوب صفوت

يفتح استاد مارك بينتجودي أبوابه لاستضافة واحدة من أبرز مباريات الجولة 23 من الدوري الإيطالي، تلك التي ستجمع بين يوفنتوس وهيلاس فيرونا، وذلك يوم السبت المقبل 8 فبراير 2020 ميلاديًا، الموافق 14 جمادي الأخرة 1441 هجريًا.

نجح البيانكونيري في خلال الجولة الماضية من الحفاظ على الصدارة بعد أن تفوق على فيورنتينا بهدفين نظيفين ليصل إلى النقطة 54 نقطة بفارق 6 نقاط عن الإنتر الذي لازال لم يلعب مباراته في الجولة 22.

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في المقابل، يتواجد هيلاس فيرونا في الترتيب العاشر برصيد 20 نقطة ومن المتوقع أن يكون خصمًا عنيدًا للغاية للسيدة العجوز، خاصًة وأن المباراة ستقام على ملعبه، اضف إلى ذلك أن الفريق لم يخسر في الدوري منذ 7 ديسمبر الماضي أمام أتالانتا.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباراة يوفنتوس ضد هيلاس فيرونا، القنوات الناقلة للمباراة..

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موعد مباراة يوفنتوس ضد فيورنتينا والقنوات الناقلة