موعد مباراة يوفنتوس وميلان، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

عمر خليل

واصل يوفنتوس سلسلة اللا هزيمة محليًا، وحقق انتصارًا جديدًا غالي القيمة على حساب جاره اللدود تورينو بهدف نظيف أحرزه الوافد الجديد ماتياس دي ليخت، في المباراة التي أُقيمت لحساب الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإيطالي.

وحافظ اليوفي على هيمنته على عرش صدارة الكالتشيو، وعاد مجددًا إلى صدارته التي فقدها لساعتين بعد فوز إنتر ميلان على بولونيا بهدفين لهدف، ولكن كتيبة ماوريسيو ساري ينتظرها الأسبوع المقبل خصمًا عنيدًا للغاية مهما كانت حالته الحالية.

فسيفتح ملعب يوفنتوس آرينا أبوابه لمباراة من كلاسيكيات الدوري الإيطالي، عندما يحل ميلان ضيفًا على يوفنتوس يوم الأحد الموافق 10 نوفمبر 2019 ميلاديًا، الموافق 13 ربيع الأول 1441 هجريًا، ضمن الجولة الثانية عشر من جنة كرة القدم.

يوفنتوس وميلان مباشر

وكان ميلان قد حقق أول انتصار لسه أخيرًا تحت قيادة مدربه الجديد ستيفانو بيولي بعد الفوز على سبال بهدف نظيف، مما يؤكد أن المباراة سوف تكون في غاية الصعوبة على السيدة العجوز، فيظل الروسونيري كما هو مهما بلغت أموره من سوء.

وفي هذا التقرير سنتعرف سويًا على موعد مباراة يوفنتوس ضد ميلان والقنوات الناقلة لها..

بيرلو: كنت على وشك الانضمام لروما قبل يوفنتوس

سيغيب عن يوفنتوس في مباراة ميلان النجم جيورجيو كيليني بداعي الإصابة، ولن يغيب آي لاعب أخر عن الفريق.

We’re on the #ucl last 16!👍 Bravi Ragazzi!💪 #finoallafine pic.twitter.com/g30n8f4zG9

سيبدأ ساري بطريقته المعتادة مع البيانكونيري، وسيدفع بتشيزني في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي ساندرو ودي ليخت وبونوتشي وكوادرادو، وسيتواجد في الوسط بينتانكور وماتويدي وبيانيتش، أما فى الهجوم كريستيانو رونالدو وهيجواين وخلفهما بيرنارديسكي.

التشكيل | 4-3-3

لا توجد غيابات في صفوف ميلان في مباراته ضد يوفنتوس باستثناء كاستييخو وموساكيو للإصابة.

If everyone is moving forward together, then success takes care of itself 💭 #SempreMilan pic.twitter.com/rBsPb6LYKv