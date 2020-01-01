موعد مباراة يوفنتوس القادمة ضد فيورنتينا في الدوري الإيطالي

تعرف على موعد مباراة يوفنتوس ضد فيورنتينا في الجولة 22 من الدوري الإيطالي 2019-2020، وما هي القنوات الناقلة للمباراة المثيرة المنتظرة؟

أبانوب صفوت

يفتح استاد أليانز ستاديوم أبوابه لاستضافة قمة مباريات الجولة 22 من الدوري الإيطالي تلك التي ستجمع بين يوفنتوس وفيورنتينا، وذلك يوم الأحد المقبل 2 فبراير 2020 ميلاديًا، الموافق 8 جمادي الأخرة 1441 هجريًا.

يسعى يوفنتوس لتعويض الخسارة التي تعرض لها في الجولة السابقة أمام نابولي على ملعب سان باولو، حيث سقط البيانكونيري أمام البارتينوبي بهدفين لهدف، ولكنه لازال يحافظ على الصدارة بفارق ثلاث نقاط عن الإنتر.

في المقابل، يعيش الفيولا في فترة جيدة، ولم يخسر البنفسج في أخر خمس مباريات لعبها في كل المسابقات، لذا لن تكون المواجهة سهلًا أبدًا على المتصدر حتى وإن كان سيلعب على أرضه ووسط جمهوره بسبب حساسية اللقاء بين الطرفين.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباراة يوفنتوس ضد فيورنتينا، القنوات الناقلة للمباراة.

نابولي ويوفنتوس .. الكلاسيكو الذي كان

موعد مباراة يوفنتوس ضد فيورنتينا والقنوات الناقلة