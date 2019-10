موعد مباراة يوفنتوس ضد جنوى، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

محمد مصطفي

يفتح استاد يوفنتوس أبوابه لاستضافة مباراة يوفنتوس وجنوى يوم الأربعاء 30 أكتوبر 2019 ميلادياً، الموافق 2 ربيع الأول 1441 هجريًا، وذلك في إطار منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي 2019-20.



سقط البيانكونيري في فخ التعادل أمام مضيفه نادي ليتشي بهدف لمثله، فى المباراة التي جمعتهما علي ملعب فيا ديل ماري، وبهذا التعادل يظل حامل اللقب متربع على عرش جدول الترتيب برصيد 22 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن النيراتزوري، حيث خاض زملاء كريستيانو رونالدو تسع مباريات حتي الآن حقق الفوز فى سبع وتعادل فى مباراتين.

على الجانب الآخر، كانت اخر مباراة لفريق جنوى أمام بريشيا واستطاع تحقيق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، حيث يحتل الفريق المركز السابع عشر برصيد 8 نقاط فقط، أحرزهم بعد أن خاض الفريق تسع مواجهات حتي الآن فى الكالتشيو حقق وانتصارين وتعادلين، وتلقوا الهزيمة فى خمس مباريات.

ديبالا يرد على اتهامه بالتمثيل في مباراة ليتشي ويوفنتوس

دي ليخت.. كيف خنقت التوقعات جماهير يوفنتوس؟

سيغيب عن يوفنتوس في مباراة جنوى 3 لاعبين بداعي الإصابة، هم ماتيا دي شيليو والنجم جيورجيو كيليني والجناح الطائر دوجلاس كوستا، بينما لن يغيب أي لاعب أخر بسبب الايقاف.

