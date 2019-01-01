موعد مباراة يوفنتوس ضد تورينو، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة يوفنتوس القادمة ضد تورينو في الجولة الحادية عشر من الدوري الإيطالي 2019-20، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

محمد مصطفي

يفتح ملعب تورينو الأولمبي أبوابة لاستضافة ديربي قوي بين يوفنتوس وتورينو ضمن الجولة الحادية عشر من الدوري الإيطالي 2019-20، وذلك يوم السبت 2 سبتمبر 2019 ميلادياً، الموافق 5 ربيع الأول 1441 هجرياً.

استطاع البيانكونيري أن يتخطى مباراة جنوى الصعبة بعدما انتصر بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية، والتي سبقها تعادلاً مفاجئا مع ليتشي بنتيجة (1-1) في الجولة التاسعة، ولكن تعادل الإنتر مع بارما أبقى السيدة العجوز على صدارة جدول الترتيب.

على الجانب الآخر يُعاني تورينو من سوء النتائج في الجولات الأخيرة الماضية، فبعد تعادله الرائع مع نابولي تلقى هزيمة غير متوقعة أمام أودينيزي بهدف دون رد، ومن ثم تعادلاً بطعم الهزيمة مع كالياري بالملعب الأولمبي بتورينو، وأخيراً هزيمة ثقيلة أمام لاتسيو بأربعة أهداف دون رد.

ولكن على الرغم من إحتلال الثيران للمركز الثالث عشر برصيد 11 نقطة، إلا أن الديربي الخاص مع يوفنتوس دائماً ما يكون خارج التوقعات ويحمل طابعاً خاصاً.

موعد مباراة يوفنتوس ضد تورينو والقنوات الناقلة

دي ليخت.. كيف خنقت التوقعات جماهير يوفنتوس؟

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة تورينو - يوفنتوس ملعب تورينو الأولمبي السبت 2 سبتمر 2019،

5 ربيع الأول 1441،

21:45 مصر، 22:45 السعودية دانييلي دوفيري bein sports HD 4

الغيابات والتشكيل المتوقع ليوفنتوس

سيغيب عن يوفنتوس في مباراة جنوى 3 لاعبين بداعي الإصابة، هم ماتيا دي شيليو والنجم جيورجيو كيليني والجناح الطائر دوجلاس كوستا، بالإضافة لغياب اللاعب أدريان رابيو للايقاف لحصوله على البطاقة الحمراء في المباراة السابقة أمام جنوى.

#OnTheRoad returns with @chiellini ! 🚙



The Bianconeri captain talks recovery 💪, family 👨‍👩‍👧‍👧 and of course... defending 🛡



💻 Watch the full video now on @JuventusTV ➡️ https://t.co/i9YPvevEgF pic.twitter.com/oQHw4LyOG6 — JuventusFC (@juventusfcen) November 1, 2019

سيبدأ ساري بطريقته المعتادة مع البيانكونيري، وسيدفع بتشيزني في حراسة المرمى، وأمامه الثلاثي ساندرو ودي ليخت وبونوتشي ، وسيتواجد في الوسط خضيرا وماتويدي وبيانيتش، أما فى الهجوم ديبالا رفقة هيجواين وكوادرادو.

دي ليخت يكشف عن سبب تفضيله يوفنتوس على برشلونة

التشكيل | 4-3-3

فويتشيك تشيزني

أليكس ساندرو - ماثييس دي ليخت - ليوناردو بونوتشي - دانيلو

بليز ماتويدي - ميراليم بيانيتش - سامي خضيرا

باولو ديبالا - جونزالو هيجواين - خوان كوادرادو

الغيابات والتشكيل المتوقع لتورينو

لن يغيب عن تورينو في اللقاء ضد يوفنتوس أي لاعب بسبب الإصابة، ولكن سيفتقد الفريق لخدمات نيكولاس نيكولو لحصوله على بطاقة حمراء في مباراة لاتسيو الأخيرة.

من المتوقع أن يبدأ المدرب والتر ماتزاري بتغيير تشكيلته نظراً لصعوبة المباراة، والاعتماد على الخطة البديلة التي يخوض بها المباريات الصعبة وهي طريقة (4-2-3-1)، ومن المتوقع أن يبدأ بالاسماء التالية:

التشكيل | 4-2-3-1