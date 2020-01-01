موعد مباراة يوفنتوس ضد سبال، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة يوفنتوس ضد سبال في إطار لقاءات الجولة 25 من الدوري الإيطالي لموسم 2019-20، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للقاء؟

يستعد نادي يوفنتوس في الجولة 25 من مباريات الدوري الإيطالي لموسم 2019-20 لملاقاة خصمه سبال، وذلك يوم السبت المقبل 22 فبراير 2020 ميلاديًا، الموافق 26 جمادى الآخر 1441 هجريًا.

نجح البيانكونيري في الأسبوع 24 بتخطي عقبة بريشيا عقب الفوز بهدفين نظيفين سجلهما ديبالا وكوادرادو، لتواصل السيدة العجوز الضغط على إنتر الذي يتواجد في الصدارة بفارق الأهداف فقط.

في المقابل، يتواجد سبال في مؤخرة الترتيب برصيد 15 نقطة فقط وبفارق 7 نقاط كاملة عن المركز السابع عشر الذي يبتعد به الفريق عن الهبوط، ولكن تنتظره مهمة شبه مستحيلة عندما يواجه حامل اللقب الذي يسعى لاستغلال سوء خصمه من أجل اقتناص ثلاث نقاط جديدة.

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وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباراة يوفنتوس ضد سبال، القنوات الناقلة للمباراة..

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موعد مباراة يوفنتوس ضد فيورنتينا والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة يوفنتوس - بريشيا باولو مازا السبت 22 فبراير 2020،

26 جمادى الآخرة 1441،

19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN SPORTS HD 4

الغيابات والتشكيل المتوقع ليوفنتوس

يعاني يوفنتوس من غياب بعض اللاعبين أمام سبال لأسباب مختلفة سواء بداعي الإصابة، هم خضيرة -لم تكتمل لياقته البدنية بعد-، ديميرال ودوجلاس كوستا، أو للإيقاف مثل بونوتشي.

سيواصل ساري طريقة لعبة المعتادة وهي (4-3-1-2)، وسيدفع بتشيزني في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي دانيلو، دي ليخت، كيليني وأليكس ساندرو، سيتكون الوسط من بينتانكور وبيانيتش وماتويدي ورامسي، أما الهجوم فستستمر فيه ثنائية ديبالا ورونالدو.

BACK WITH THE TEAM 💪🏼 Oh, how I missed that feeling 😀⚽ #FinoAllaFine #ForzaJuve pic.twitter.com/tLDnbKj5gS — Sami Khedira (@SamiKhedira) February 19, 2020

التشكيل | 4-3-1-2

فويتشيك تشيزني

أليكس ساندرو - ليوناردو بونوتشي - ماتياس دي ليخت - دانيلو

بليز ماتويدي - ميراليم بيانيتش - رودريجو بينتانكور

آرون رامسي

كريستيانو رونالدو - باولو ديبالا

الغيابات والتشكيل المتوقع لفيورنتينا

سيفتقد سبال للعديد من اللاعبين للإصابة وهم فيكاري، دابو، دي أليساندرو وألبيرتو شيري، عدا ذلك لن يغيب أي لاعب آخر عن الفريق في مواجهة يوفنتوس.

سيعتمد المدير الفني دي بياجو على نفس القوام الأساسي الذي خاض به مباراة ليتشي، مُعتمداً على طريقة لعب (4-3-3).

التشكيل | 4-3-3