موعد مباراة يوفنتوس القادمة ضد سبال في الدوري الإيطالي

تعرف على موعد مباراة يوفنتوس ضد سبال في إطار لقاءات الجولة 25 من الدوري الإيطالي لموسم 2019-20، القنوات الناقلة للمباراة؟

يستعد نادي يوفنتوس في الجولة 25 من مباريات الدوري الإيطالي لموسم 2019-20 لملاقاة خصمه سبال، وذلك يوم السبت المقبل 22 فبراير 2020 ميلاديًا، الموافق 26 جمادي الآخر 1441 هجريًا.

نجح البيانكونيري في الأسبوع 24 بتخطي عقبة بريشيا عقب الفوز بهدفين نظيفين سجلهما ديبالا وكوادرادو، لتواصل السيدة العجوز الضغط على إنتر الذي يتواجد في الصدارة بفارق الأهداف فقط.

في المقابل، يتواجد سبال في مؤخرة الترتيب برصيد 15 نقطة فقط وبفارق 7 نقاط كاملة عن المركز السابع عشر الذي يبتعد به الفريق عن الهبوط، ولكن تنتظره مهمة شبه مستحيلة عندما يواجه حامل اللقب الذي يسعى لاستغلال سوء خصمه من أجل اقتناص ثلاث نقاط جديدة.

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