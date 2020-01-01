موعد مباراة يوفنتوس القادمة ضد روما في الدوري الإيطالي

تعرف على موعد مباراة يوفنتوس ضد روما في إطار مباريات الجولة 19 من الدوري الإيطالي، وما هي القنوات الناقلة للقاء المرتقب بين الكبيرين؟

يستعد ملعب أولمبيكو لاستضافة قمة مباريات الجولة 19 من الدوري الإيطالي والذي سيجمع بين روما ويوفنتوس، وذلك يوم الأحد المقبل 12 يناير 2020 الموافق 17 جمادي الأول 1441 هجريًا، في لقاء مثير ومرتقب بسبب الوضع الحالي للبيانكونيري وصعوبة الأجواء عند مواجهة الجيالوروسي خارج الأرض كما هي العادة.

تمكن يوفنتوس في الجولة 18 من تحقيق فوز عريض على كالياري الذي يقدم موسمًا رائعًا وذلك برباعية نظيفة، في ليلة تألق كريستيانو رونالدو الذي أحرز هاتريك هو الأول له منذ عام 2018 كما صنع الهدف المتبقي والذي سجله الأرجنتيني جونزالو هيجواين، في بداية مميزة من البرتغالي للعقد الجديد.

في المقابل، تعرض روما لخسارة مفاجئة أمام تورينو ليستمر ترتيب الذئاب في المركز الرابع، ويتسع الفارق بينه وبين لاتسيو إلى أربع نقاط مع وجود مباراة مؤجلة للنسور، وسيسعى فريق العاصمة لتعويض الهزيمة المؤلمة في الأسبوع الماضي عندما يواجه عملاق تورينو يوم الأحد المقبل، ليحافظ على تواجده في المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباراة يوفنتوس ضد روما في الدوري الإيطالي، وما هي القنوات الناقلة للقاء؟

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موعد مباراة روما ضد يوفنتوس والقنوات الناقلة