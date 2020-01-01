موعد مباراة يوفنتوس القادمة ضد بارما في الدوري الإيطالي

تعرف على موعد مباراة يوفنتوس ضد بارما في إطار مباريات الجولة 20 من الدوري الإيطالي، وما هي القنوات الناقلة للمباراة التي ستقام على أليانز ستاديوم؟

يفتح ملعب أليانز ستاديوم أبوابه لاستضافة المواجهة التي ستجمع بين يوفنتوس وبارما، في إطار مباريات الجولة 20 من الدوري الإيطالي، وذلك يوم الأحد المقبل 19 يناير 2020 الموافق 24 جمادي الأول 1441 هجريًا، في لقاء يبدو في المتناول خاصًة وأن البيانكونيري سيلعب على أرضه ووسط جمهوره.

يتصدر يوفنتوس الترتيب برصيد 48 نقطة بفارق نقطتين عن أقرب منافسيه وهو الإنتر، وكان الفريق قد عاد من أولمبيكو في الجولة الماضية بفوز ثمين على روما، مستغلًا تعثر النيراتزوري أمام أتالانتا لينفرد بالصدارة، وهو ما سيسعى الفريق للحفاظ عليه في الفترة المقبلة بدايًة من مباراة الأسبوع العشرين من الدوري الإيطالي.

في المقابل، يحتل بارما الترتيب السابع في موسم جيد يقدمه الفريق المُلقب بالجيالو بلو والذي يحاول المنافسة على المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية، خاصًة وأنه يبتعد عن المركز الرابع بفارق سبع نقاط فقط حاليًا، وهو ما يمكن تعويضه خاصًة وأننا لازالنا في بداية الدور الثاني من الموسم، ومع انشغال روما وأتالانتا بالبطولات الأوروبية، فكل شئ ممكن.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباراة يوفنتوس ضد بارما في الدوري الإيطالي ، وما هي القنوات الناقلة للقاء؟

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موعد مباراة يوفنتوس ضد بارما والقنوات الناقلة