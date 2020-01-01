موعد مباراة يوفنتوس ضد بارما، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة يوفنتوس ضد بارما في إطار مباريات الجولة 20 من الدوري الإيطالي، وما هي القنوات الناقلة للمباراة التي ستقام على أليانز ستاديوم؟

يفتح ملعب أليانز ستاديوم أبوابه لاستضافة المواجهة التي ستجمع بين يوفنتوس وبارما، في إطار مباريات الجولة 20 من الدوري الإيطالي، وذلك يوم الأحد المقبل 19 يناير 2020 الموافق 24 جمادي الأول 1441 هجريًا، في لقاء يبدو في المتناول خاصًة وأن البيانكونيري سيلعب على أرضه ووسط جمهوره.

يتصدر يوفنتوس الترتيب برصيد 48 نقطة بفارق نقطتين عن أقرب منافسيه وهو الإنتر، وكان الفريق قد عاد من أولمبيكو في الجولة الماضية بفوز ثمين على روما، مستغلًا تعثر النيراتزوري أمام أتالانتا لينفرد بالصدارة، وهو ما سيسعى الفريق للحفاظ عليه في الفترة المقبلة بدايًة من مباراة الأسبوع العشرين من الدوري الإيطالي.

في المقابل، يحتل بارما الترتيب السابع في موسم جيد يقدمه الفريق المُلقب بالجيالو بلو والذي يحاول المنافسة على المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية، خاصًة وأنه يبتعد عن المركز الرابع بفارق سبع نقاط فقط حاليًا، وهو ما يمكن تعويضه خاصًة وأننا لازالنا في بداية الدور الثاني من الموسم، ومع انشغال روما وأتالانتا بالبطولات الأوروبية، فكل شئ ممكن.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباراة يوفنتوس ضد بارما في الدوري الإيطالي ، وما هي القنوات الناقلة للقاء؟

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موعد مباراة يوفنتوس ضد بارما والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة يوفنتوس - بارما أليانز ستاديوم الأحد 19 يناير 2020،

24 جمادي الأول 1441،

21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN SPORTS HD 4

الغيابات والتشكيل المتوقع ليوفنتوس

سيفتقد يوفنتوس للعديد من اللاعبين للإصابة في المباراة القادمة ضد بارما وهم الألماني سامي خضيرة بالإضافة إلى المدافع المخضرم جورجيو كيليني وميريه ديميرال بسبب الرباط الصليبي.

من المتوقع أن يعتمد ماوريسيو ساري المدير الفني للبيانكونيري على طريقة 4/3/1/2 التي لعب بها في المباريات السابقة، بتواجد تشيزني في حراسة المرمى، رباعي دفاعي مكون من كوادرادو، روجاني، بونوتشي وساندرو وخط وسط مكون من بيانيتش، رابيو وماتويدي أمامهم رامسي وفي المقدمة ديبالا ورونالدو.

التشكيل | 4-3-1-2

فويتشيك تشيزني

أليكس ساندرو - روجاني - ليوناردو بونوتشي - كواردرادو

بليس ماتويدي - ميراليم بيانيتش - أدريان رابيو

آرون رامسي

كريستيانو رونالدو - ديبالا