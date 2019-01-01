موعد مباراة يوفنتوس القادمة ضد فيورنتينا فى الدوري الإيطالي 2019-20.

تعرف على موعد مباراة يوفنتوس القادمة ضد فيورنتينا في إطار منافسات الجولة الثالة من الدوري الإيطالي 2019-20، علي ملعب أرتيميو فرانكي

محمد مصطفي

يفتح استاد أرتيميو فرانكي أبوابة لاستضافة مباراة تجمع بين فيورنتينا ويوفنتوس ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي 2019-20، والتي ستنطلق يوم الأحد 15 سبتمبر 2019 ميلادياً، الموافق 16 محرم 1441 هجرياً.

حقق البيانكونيري فوزًا صعب على حساب غريمه نابولي بنتيجة أربع أهداف مقابل ثلاث، فى مبارة مثيرة للغاية، وذلك في الجولة الثانية من منافسات الدوري الإيطالي، وبهذه النتيجة يتصدر حامل اللقب، دول ترتيب الكالتشيو برصيد 6 نقاط، بينما تجمد رصيد نابولي عن 3 نقاط فى المركز الثامن حتي اللآن، واستهل رفقاء كريستيانو رونالدو مشوارهم في الدوري هذا العام بانتصار فى الجولة الأولي على حساب بارما بهدف نظيف.

علي الجانب الآخر، يدخل فيورنتينا المباراة ولن يستطيع تحقيق الفوز امام نابولي فى مباراة الجولة الاولي من السيريا بنتجية (4-3)، قدم الفريق الإيطالي موسم جيد إلى حد ما فى لكالتشيو الموسم الماضي، بعد أن خاض الفريق 38 مباراة استطاع ان يجمع 41 نقطة تضعه فى المركز السادس عشر فى ترتيب الدوري، حيث حقق الفوز فى 8 مباريات وتعادل فى 17 مباراة وتلقي لهزيمة فى ثلاثة عشر لقاء.

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موعد مباراة يوفنتوس ضد فيورنتينا والقنوات الناقلة

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