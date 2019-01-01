موعد مباراة يوفنتوس القادمة ضد الإنتر فى الدوري الإيطالي 2019-20.

تعرف على موعد مباراة يوفنتوس القادمة ضد الإنتر في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي الممتاز 2019-20، والتي يستضيفها استاد جوزيبي مياتسا

أحمد جمال

يفتح استاد السان سيرو "جوزيبي مياتسا" أبوابه لاستضافة مباراة قمة بين يوفنتوس والإنتر يوم الأحد 6 أكتوبر 2019، الموافق 7 صفر 1441 هجريًا، وذلك في إطار منافسات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي 2019-20.

حقق البيانكونيري 5 انتصارات من الـ6 جولات السابقة، والتي كانت آخرها ضد سبال في الجولة السابقة التي انتصر فيها السيدة العجوز بهدفين دون رد، بينما تعادل زملاء كريستيانو رونالدو في مباراة وحيدة والتي كانت ضد فيورنتينا في الجولة الثالثة من المُسابقة، ليحتل أبناء المدرب ماوريزيو ساري المركز الثاني برصيد 16 نقطة، واستطاع يوفنتوس أن ينتصر على بايرن ليفركوزن يوم الثلاثاء الماضي بثلاثية نظيفة، ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا 2019-20.

على الجانب الآخر الإنتر يُقدم أداءً غايه في الروعة حتى الآن، فقد انتصر في جميع جولاته في الدوري الإيطالي بما فيها مباراة لاتسيو ومباراة ميلان في الجولتين الآخيرتين، والتي تُعد أيضاً مباريات قمة وذات أهمية كبيرة، ويتصدر النيراتزوري جدول الترتيب برصيد 18 نقطة، وبفارق نقطتين فقط عن البيانكونيري صاحب المركز الثاني، ولذاً فمن المؤكد أن نشاهد مباراة غاية في القوة خاصة في ظل صراع الفريقين على الصدارة.

وفي هذا التقرير يُقدم لكم جول النسخة العربية كل ما تريد معرفته عن مباراة يوفنتوس القادمة ضد الإنتر في إطار الجولة السابعة من الدوري الإيطالي 2019-20.

دي ليخت: إنتر ليس أفضل من يوفنتوس

موعد مباراة يوفنتوس ضد الإنتر والقنوات الناقلة

سانشيز: الانضمام إلى إنتر أعادني لحب كرة القدم