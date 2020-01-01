موعد مباراة يوفنتوس القادمة ضد روما في كأس إيطاليا

تعرف على موعد مباراة يوفنتوس القادمة ضد روما في الدور ربع النهائي من بطولة كأس إيطاليا، بمشاركة المتألق كريستيانو رونالدو وما هي القنوات الناقلة..

يستقبل ملعب أليانز ستاديوم بمدينة تورينو قمة من قمم كرة القدم الإيطالية مساء الأربعاء 22 يناير 2020، الموافق 27 جمادي الأول 1441 هجريًا، عندما يلتقي يوفنتوس مع روما، في إطار ربع نهائي بطولة كأس إيطاليا.

هذه هي المباراة الثانية بين الفريقين في شهر يناير، حيث التقيا في بطولة الدوري الإيطالي في ملعب الأولمبيكو بروما، وتمكن البيانكونيري من تحقيق الانتصار بهدفين لهدف.

وبالنسبة لكتيبة باولو فونسيكا فستكون هذه المباراة فرصة مواتية في سبيل الثأر وأخذ خطوة إلى الأمام في بطولة حظوظ الجيالوروسي فيها مرتفعة للغاية رغم صعوبة الخصوم المتاحين.

أما يوفنتوس فالأمر لا يقبل القسمة على اثنين، فجمهور السيدة العجوز لا يقبل سوى بتحقيق الانتصارات والفوز بالبطولات ولن يقبل أن تغيب شمس الكأس عن تورينو لمدة أطول من عام.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة يوفنتوس وروما والقنوات الناقلة..

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موعد مباراة يوفنتوس ضد روما والقنوات الناقلة