موعد مباراة يوفنتوس ضد الإنتر، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة يوفنتوس القادمة ضد الإنتر، في بطولة الكأس الدولية للأبطال، القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع

محمد مصطفي

يفتح ملعب مركز نانجينغ الرياضي أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين يوفنتوس والإنتر يوم الأربعاء القادم 24 يوليو 2019 ميلادياً، الموافق 21 ذو القعدة 1440 هجرياً، وذلك في بطولة الكأس الدولية للأبطال استعدادًا للموسم الكروي الجديد 2019-20.

خسر يوفنتوس ضد توتنهام بنتيجة 3-2 ، خلال المباراة التى جمعتهما علي الملعب الوطني بسنغافورة فى أولي مبارياته فى كأس الأبطال الودية استعدادا للموسم الجديد، وقد أنهي البيانكونيري الموسم الماضي بخسارة أمام فريق سامبدوريا بهدفين دون رد، في إطار منافسات الجولة 38 والأخيرة من الدوري الإيطالي، وكان قد حسم السيدة العجوز لقب الكالتشيو للمرة الثامنة على التوالى والـ35 فى تاريخه قبل خمس جولات من النهاية، بعد أن حصد 90 نقطة طوال مشواره في السيريا آي، جمعم من 28 فوز وست تعادلات وأربع هزائم فقط.





خسر النيراتزوري أولى مبارياته في البطولة أمام مانشستر يونايتد بهدف دون رد، في لقاء جمع بينهم على الملعب الوطني بسنغافورة، وأنهى الفريق الإيطالي الموسم الماضي في المركز الرابع المؤهل لدوري الأبطال برصيد 69 نقطة، وكان الفريق قد ودع البطولة الأخيرة من دوري المجموعات، وخاض الفريق 38 مباراة في الكالتشيو الايطالي، استطاع أن يحقق الفوز 20 مباراة، وتعادل في تسع وتلقى الهزيمة فى مثلهما.

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موعد مباراة يوفنتوس ضد الإنتر والقنوات الناقلة

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المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة يوفنتوس - الإنتر استاد نانجينغ الرياضي الأربعاء 24 يوليو 2019،

21 ذو القعدة 1440،

1:30 مصر، 2:30 السعودية RMTV

الغيابات والتشكيل المتوقع ليوفنتوس

لن يفتقد يوفنتوس في مباراة الإنتر أي لاعب بسبب الإصابة، وستكون جميع أوراق متواجدة لخوض هذه المواجهة الصعبة .

سيبدأ المدرب الجديد ماوريسيو سارى بنفس تشكيل المباراة السابقة له مع الفريق امام توتنهام، وسيعتمد على بونوتشي بجانب دانييلي روجاني في قلب دفاع، أما في الهجوم فسيتواجد الثلاثي كريستيانو رونالدو، ماريو ماندجوكيتش، فيديريكو بيرنارديسكي.



التشكيل | 4-3-3

تيبو كورتوا

ماتيا دي تشيليو - دانييلي روجاني - ليوناردو بونوتشي -جواو كانسيلو

بلايس ماتويدي - ميراليم بيانيتش - إيمري تشان

كريستيانو رونالدو - ماريو ماندجوكيتش - فيديريكو بيرنارديسكي

الغيابات والتشكيل المتوقع لإنتر

يستمر غياب فالنتينو لازارو، بعد تعرضه إلى إصابة عضلية في تدريبات الفريق، ولاتوجد غيابات للفريق بسببا الإيقاف.

سيبدأ المدرب أنطونيو كونتي بنفس الأسماء الأساسية التي يعتمد عليها، وسيتواجد نوير في حراسة المرمى وأمامه الرباعي ألابا وهوميلز وبواتينج كيميتش، أما وسط الميدان فسيتكون من الثلاثي توليسون ألكانتارا، يوهانسون، وأمامه سيتوجد جنابري وليفاندوفسكي وكومان.

التشكيل | 4-3-3