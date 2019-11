موعد مباراة يوفنتوس ضد أتلتيكو مدريد، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

ندى الشافعي

يطير أتلتيكو مدريد إلى تورينو لمواجهة يوفنتوس في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء 26 نوفمبر2019 ميلادياً، الموافق 29 ربيع الأول 1441 هجرياً، وذلك في استاد آليانز.

يتطلع الروخيبلانكوس إلى تأكيد مكانه في دور الـ16، في حين أن المضيفين ضمنوا بالفعل صدارة المجموعة، وحقق الفريقان تعادل مذهل بنتيجة 2-2 في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الأولى، حيث تمكن أبناء التشولو دييجو سيميوني من العودة إلى المباراة بعد تأخره بهدفين، وسيضمن الفوز مكان لأتلتيكو مدريد في دور الـ16، لكن من المتوقع أن يصعد بغض النظر عن النتيجة في تورينو، حيث سيستضيف لوكوموتيف موسكو في الجولة السادسة.

لم يهزم يوفنتوس في أول خمسة مباريات في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، لكن الأمر ليس بهذه السهولة، فقد حطمت السيدة العجوز ليفركوزن بثلاثة أهداف مقابل لاشيء، ولكن ساعدها الحظ في مباراتي لوكوموتيف موسكو.

أما بالنسبة لأتليتكو مدريد فقد كانت الأشهر القليلة الأولى من الموسم غير موفقة، فقد فاز بخمس مباريات فقط في آخر 15 مباراة له في جميع المسابقات، ولقد فعل ما بإمكانه في دوري أبطال أوروبا، على الرغم من أن الهزيمة 2-1 أمام ليفركوزن في الجولة الخامسة وضعتهم تحت ضغط.

لن يكون مفاجئًا رؤية هذين الفريقين في المراحل الأخيرة من البطولة بفضل أفضل دفاعين في أوروبا، والذي يعتمد على قبول اللعب من المنافسين وانتزاع هدف.

ساري: يوفنتوس كان محظوظًا وهذا هو موعد عودة رونالدو

سيدخل ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق يوفنتوس مباراة أتليتكو مدريد بنفس تشكيلة مباراة اليوم أمام أتالانتا في الدوري الإيطالي، بعد تحقيقه للفوز بثلاثية رغم غياب كريستيانو رونالدو، والذي سيعود للتشكيل الأساسي أمام الروخيبلانكوس في دوري أبطال أوروبا.

لكن البيانكونيري سيفتقد لخدمات دوجلاس كوستا وأليكس ساندرو ورابيو بداعي الإصابة، وذلك بعد عودة دي ليخت من الإصابة أيضًا.

التشكيل | 4-3-1-2

فويتشيك تشيزني

ماتيا دي شيليو - ماتياس دي ليخت - ليوناردو بونوتشي - دانيلو

بليز ماتويدي - ميراليم بيانيتش - سامي خضيرة

آرون رامسي

كريستيانو رونالدو - جونزالو هيجواين



سيغيب عن أتلتيكو مدريد في مباراة يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا 4 لاعبين بداعي الإصابة، هم ستيفان سافيتش ودييجو كوستا وشيمي فرساليكو وراؤول خيمينيز.

