موعد مباراة وست هام ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2021-22 والقنوات الناقلة

يحل مانشستر سيتي ضيفًا ثقيلًا على وست هام يونايتد، في الجولة الـ 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب "لندن الأولمبي".

كتيبة بيب جوارديولا، ستهدف للخروج بنقاط المباراة كاملة، لمواصلة التربع على صدارة الترتيب قبل نهاية المسابقة بجولة واحدة، دون النظر عن نتائج المنافس ليفربول.

على الجانب الآخر وست هام، حاله لا يختلف كثيرًا عن مانشستر سيتي، فصاحب الأرض هدفه نقاط المباراة كاملة للحفاظ على آماله في التأهل إلى الدوري الأوروبي في الموسم المقبل على حساب مانشستر يونايتد.

جدول مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي 2022 والقنوات الناقلة

والآن نتعرف سويًا على موعد مباراة وست وهام ومانشستر سيتي وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

ما هو موعد مباراة وست هام ومانشستر سيتي؟

موعد مباراة وست هام ومانشستر سيتي هو يوم الأحد 15 مايو 2022 على ملعب "لندن الأولمبي".

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مصر، الرابعة بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة وست هام ومانشستر سيتي؟

تبث فعاليات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز فقط وحصريًا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس.

أما إذا لم تتمكن من متابعة المباراة عبرها، يمكنك متابعة البث المباشر الذي يقدمه موقع جول، والذي يبدأ قبل انطلاق المواجهة بنصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب وست هام - مانشستر سيتي الأحد 15 مايو 2022،

15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 1 Premium لندن الأولمبي

التشكيل المتوقع لوست هام

التشكيل | 4-2-3-1

فابيانسكي

كوفال - كورت زوما - داوسون - كريسويل

ديكلان رايس - سويشك

بابلو فورنالس - لانزيني -جارود بوين

ميشيل أنطونيو

التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي

عندما تدرك أن 4️⃣ نقاط فقط تفصلك عن التتويج باللقب😅



🔷 #السيتي pic.twitter.com/IxS6kbgBTn — مانشستر سيتي (@Cityarabia) May 12, 2022

التشكيل | 4-3-3

إيدرسون

جواو كانسيلو - رودري - ناثان أكي - زينشينكو

كيفين دي بروينه - بيرناردو سيلفا - إلكاي جوندوان

رحيم ستيرلينج - جابرييل جيسوس - رياض محرز