تعرف على موعد مباراة نيويورك ريد بولز وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2023 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

تقام مباراة قوية في الدوري الأمريكي بين كل من إنتر ميامي ومضيفه نيويورك ريد بولز في لقاء الذهاب بينهما ضمن لقاءات المجموعة الشرقية بالمسابقة.

يحتل المضيف نيويورك ريد بولز المركز الحادي عشر في لائحة ترتيب الدوري الأمريكي بينما يتذيل فريق الأسطورة ليونيل ميسي الجدول.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة نيويورك ريد بولز وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

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جدول مباريات إنتر ميامي في كأس الدوريات الأمريكية 2023 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة نيويورك ريد بولز وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي؟

تقام مباراة نيويورك ريد بولز وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي في تمام الساعة 02:30 بتوقيت مصر والسعودية يوم الأحد 27 أغسطس 2023 على ملعب ريد بول أرينا.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة نيويورك ريد بولز وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي؟

لا يتم نقل مباريات الدوري الأمريكي عبر أي قناة داخل الشرق الأوسط، حيث لم تعلن أي شبكة عربية حتى الآن عن حصولها على حقوق بث إذاعة المباريات.

ولكن يمكن متابعة مباريات الدوري الأمريكي، ومباريات فريق إنتر ميامي، عن طريق الاشتراك في تطبيق "Apple TV" والذي يتيح لك متابعة المباريات على أجهزتك المختلفة.

كما يمكنك متابعة المباراة لحظة بلحظة وأهم لقطاتها عن طريق حسابات إنتر ميامي الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب نيويورك ريد بولز - إنتر ميامي الأحد 27 أغسطس 2023

02:30 مصر والسعودية APPLE TV ريد بول أرينا

التشكيل المتوقع لنيويورك ريد بولز

من المتوقع أن يدخل المدرب تروي ليسيسني المباراة بالتشكيل التالي:٠

التشكيل: 4-3-3

حراسة المرمى: كارلوس كورونيل

خط الدفاع: كاميرون هاربر - أندريس رييس - شون نيليس - جون تولكين

خط الوسط: أومير فيرنانديز - دانييل إديلمان - درو ييروود

خط الهجوم: لوكينياس - توم بارلو - إلياس مانويل

التشكيل المتوقع لإنتر ميامي

من المتوقع أن يدخل المدرب تاتا مارتينو المباراة بالتشكيل التالي:٠

التشكيل: 4-3-3

حراسة المرمى: درايك كاليندير

خط الدفاع: دي أندري يدلين - سيرهي كريفستوف - كمال ميلير - جوردي ألبا

خط الوسط: بنجامين كريماستشي - سيرجيو بوسكيتس - جيان موتا

خط الهجوم: ليونيل ميسي - روبرت تايلور - إيفان مارتينيز



