تعرف على موعد مباراة نيوكاسل وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة

ضمن فعاليات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي 2023-2024، يحل تشيلسي ضيفًا ثقيلًا على نيوكاسل على ملعب "سانت جيمس بارك" معقل "الماجبايز".

نيوكاسل يسعى للعودة إلى سكة الانتصارات لكنه يصطدم بالتعافي مؤخرًا الذي حدث لتشيلسي الذي نجح في جمع 4 نقاط من مباراتي توتنهام ومانشستر سيتي.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة نيوكاسل وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة..

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ما هو موعد مباراة نيوكاسل وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2023-2024 ؟

موعد مباراة نيوكاسل وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2023-2024 هو يوم السبت 25 نوفمبر 2023 على ملعب "سانت جيمس بارك".

وتبدأ المباراة في تمام الساعة 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة نيوكاسل وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2023-2024 ؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، ستجد مباراة نيوكاسل وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2023-2024 على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم المشاهدة عبر تطبيق TOD.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب نيوكاسل - برشلونة السبت 25 نوفمبر 2023

17:00 مصر

18:00 السعودية beIN Sports HD 1 سانت جيمس بارك

التشكيل المتوقع لنيوكاسل

من المتوقع أن يدخل المدرب إيدو هاو المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-2-4

نيك بوب

ليويس هال - جمال لاسيليس - فابيان شار - كيران تريبيير

شون لونجسستاف - برونو جيمارايش

جويلنتون - ميجيل ألميرون - جوزيف ويلوك. -أنتوني جوردون

التشكيل المتوقع لتشيلسي

من المتوقع أن يدخل المدرب ماوريسيو بوتشيتينو المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-2-4

روبرت سانشيز

مارك كوكوريلا - تياجو سيلفا - أكسيل ديساسي - ريس جيمس

إنزو فيرنانديز - مويسيس كايسيدو

رحيم ستيرلينج - كول بالمر - كونور جالاجير - نيكولاس جاكسون