موعد مباراة نيوزيلندا وكوستاريكا في ملحق كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة نيوزيلندا ضد كوستاريكا في الملحق العالمي المؤهل إلى بطولة كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة..

من أجل التعرف على آخر المشاركين في بطولة كأس العالم 2022، يستضيف استاد أحمد بن علي مباراة مرتقبة تجمع بين نيوزيلندا وكوستاريكا في الملحق العالمي المؤهل إلى مونديال قطر.

منتخب كوستاريكا أنهى المرحلة الأخيرة من تصفيات أمريكا الشمالية والوسطى المؤهلة إلى كأس العالم في المركز الرابع، متخلفًا بفارق الأهداف فقط عن الولايات المتحدة، ليحجز بذلك مقعده في الملحق العالمي المؤهل إلى كأس العالم 2022.

أما منتخب نيوزيلندا فقد حجز مقعده في الملحق العالمي المؤهل إلى مونديال قطر بعد أن تصدر تصفيات أوقيانوسيا بالفوز على جزر سولومون بنتيجة 5-0 في مارس الماضي.

ترتيب تصفيات كأس العالم 2022 آسيا، جدول المباريات والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير، نتعرف على موعد مباراة نيوزيلندا وكوستاريكا في الملحق المؤهل لكأس العالم 2022 والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة نيوزيلندا وكوستاريكا في ملحق كأس العالم 2022؟

موعد مباراة نيوزيلندا وكوستاريكا في الملحق العالمي المؤهل إلى كأس العالم 2022، هو يوم الثلاثاء 14 يونيو 2022 على ملعب أحمد بن علي في قطر.

وتنطلق صافرة اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة نيوزيلندا وكوستاريكا؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق إذاعة مباريات الملحق العالمي المؤهل إلى كأس العالم قطر 2022، وستتواجد مباراة نيوزيلندا وكوستاريكا على شاشتها.