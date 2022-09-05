موعد مباراة نابولي وليفربول في دوري أبطال أوروبا 2022-23 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة نابولي وليفربول في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2022-2023 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

يحتضن ملعب "دييجو مارادونا" في جنوب إيطاليا مواجهة من العيار الثقيل، حين يستضيف مباراة نابولي وليفربول في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023.

المجموعة الأولى في النسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا تضم إلى جانب نابولي وليفربول فريقي أياكس الهولندي، وجلاسكو رينجرز الاسكتلندي.

ليفربول يدخل هذه المواجهة وعينه على البدء بقوة وتحقيق الانتصار الذي يضمن له صدارة المجموعة مبكرًا، والخروج من حالة التعثر التي يعيشها في الدوري الإنجليزي.

أما نابولي، فيسعى إلى بدء النسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا بفوز من أجل محاولة خطف واحدة من بطاقتي التأهل إلى الدور الثاني من المسابقة، خاصة وأن حسابات المجموعة قد تصبح مقعدة مبكرًا بالنظر إلى قوة المتنافسين.

وفي هذا التقرير نتعرف إلى موعد مباراة نابولي وليفربول في دوري أبطال أوروبا 2022-2023 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

جدول مباريات ليفربول في دوري أبطال أوروبا 2022-23 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة نابولي وليفربول؟

موعد مباراة نابولي وليفربول في الجولة الأولى من المجموعة الأولى في دوري أبطال أوروبا هو يوم الأربعاء 7 سبتمبر 2022، على ملعب "دييجو مارادونا" في مدينة نابولي.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة نابولي وليفربول؟

ينقل دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، وستذاع مباراة نابولي وليفربول عبر شاشتها.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب نابولي - ليفربول الأربعاء 7 سبتمبر 2022،

20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium دييجو مارادونا

التشكيل المتوقع لنابولي

من المتوقع أن يعتمد المدرب لوتشيانو سباليتي مدرب نابولي على التشكيل التالي..

التشكيل | 4-3-3

أليكس ميريت

جيوفاني دي لورينزو - أمير رحماني - كيم مين جاي - ماريو روي

بيوتر جيلينسكي - ستانيسلاف لوبوتكا - زامبو أنجوسيا

ماتيو بوليتانو - فيكتور أوسيمين - خفيتشا كفاراتسخيليا

التشكيل المتوقع لليفربول

من المتوقع أن يعتمد المدرب يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول على التشكيل التالي..

التشكيل | 4-3-3

أليسون

ترنت ألكساندر آرنولد - جو جوميز - فيرجيل فان دايك - أندي روبرتسون

هارفي إيليوت - فابينيو - جيمس ميلنر

محمد صلاح - داروين نونيز - لويس دياز