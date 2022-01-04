موعد مباراة ميلان وروما في الدوري الإيطالي 2022 والقنوات الناقلة

يستضيف نادي ميلان على ملعبه سان سيرو نادي روما في قمة من قمم الجولة 20 من الدوري الإيطالي 2021-2022.

فاز ميلان في الجولة السابقة على إمبولي بأربعة أهدافٍ مقابل هدفين، وواصل تواجده في المركز الثاني برصيد 42 نقطة، بفارق 4 نقاط عن إنتر المتصدر.

أما روما فقادم من تعادل مع سامبدوريا، ويقع في المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 32 نقطة.

جدول مباريات الدوري الإيطالي 2021-22، القنوات الناقلة والترتيب

وفي الأسطر التالية، نتعرف على موعد مباراة ميلان ضد روما في الجولة 20 من الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما هو موعد مباراة ميلان وروما؟

موعد مباراة ميلان ضد روما هو الخميس 6 يناير 2022، وذلك في ملعب سان سيرو.

وتنطلق صافرة البداية الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ميلان وروما؟

لم تحصل أي قناة عربية على حقوق إذاعة الدوري الإيطالي هذا الموسم، وذلك بعد خروجه من مجموعة بي إن سبورتس.

لكن يمكنك مشاهدة مباراة ميلان وروما من خلال الحساب الرسمي للسيري آ على يوتيوب، أو خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب ميلان - روما الخميس 6 يناير 2022،



19:30 مصر، 20:30 السعودية Lega Serie A YouTube سان سيرو

التشكيل المتوقع لميلان

يغيب عن نادي ميلان تاتاروشانو للإصابة بفيروس كورونا، كما يغيب كيسييه وبالو توريه وبن ناصر للمشاركة في كأس أمم أفريقيا 2021.

بيان رسمي 🚨



يعلن نادي اي سي ميلان أنه عقب الاختبارات التي أجريت من خلال المسحات، ثبتت إصابة أحد اللاعبين بفيروس كوفيد-19.



تم إبلاغ الجهات الصحية المختصة على الفور. pic.twitter.com/IYufwaorOi — اي سي ميلان عربي (@acmilanar) January 4, 2022

التشكيل | 4-2-3-1

مايك ماينان

تيو هيرنانديز - أليسيو رومانيولي - فيكايو توموري - أليساندرو فلورينزي

تيموي باكايوكو - ساندرو تونالي

رافائيل لياو - براهيم دياز - أليكسيس ساليماكرس

زلاتان إبراهيموفيتش

التشكيل المتوقع لروما

يغيب عن روما فوزاتو وسبيناتزولا ومايورال للإصابة، كذلك دياوارا وداربوي للمشاركة في كأس أمم أفريقيا.

استعدادات الذئاب لمواجهة #ميلان_روما مستمرة 🔥 pic.twitter.com/gMZCmYfPuZ — اي إس روما عربي (@ASRomaArabic) January 4, 2022

التشكيل | 3-5-2

روي باتريسيو

روجر إيبانيز - كريس سمولينج - جيانلوكا مانشيني

ماتياس فينيا - لورينزو بيليجريني - جوردان فيريتو - بريان كريستانتي - ريك كارسدروب

تامي أبراهام - نيكولو زانيولو