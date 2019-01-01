موعد مباراة منتخب مصر القادمة ضد جزر القمر في تصفيات كأس الأمم الإفريقية

تعرف على موعد مباراة منتخب مصر وجزر القمر في تصفيات كأس الأمم الإفريقية والقنوات الناقلة لها..

عجز المنتخب المصري عن تحقيق الانتصار على نظيره كينيا، واكتفى بتعادل إيجابي مخيب للآمال معه بهدف لكل فريق، في المباراة التي أُقيمت لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 والمقرر لها في الكاميرون.

وعلى الرغم من أن المنتخب المصري قد تقدم في المباراة من خلال لاعبه محمود كهربا، لكن لم تستطع كتيبة حسام البدري أن تحافظ على تقدمها وبعد ضغط الضيوف تمكنوا من إدراك هدف التعديل، ليخسر الفراعنة أول نقطتين لهم في مشوار التصفيات الإفريقية.

المنتخب المصري عانى من غياب نجمه الأول محمد صلاح، لاعب ليفربول، بسبب الإصابة، وعلى الرغم من تأكيدات البدري على تواجد أكثر من بديل لصلاح، لكن لم يظهر ذلك ووضحت المعاناة المصرية هجوميًا بصورة واضحة.

محمد الشناوي، حارس الأهلي المصري، كان له اليد العُليا في خروج مصر بنقطة من المباراة، حيث صد عدد كبير من الفرص التي كانت مواتية للمنتخب الكيني للتقدم في الشوط الأول قبل هدف كهربا، وكذلك في الشوط الثاني.

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المنتخب المصري سوف يحل ضيفًا على منتخب جزر القمر يوم الإثنين الموافق 18 نوفمبر 2019 ميلاديًا، الموافق 22 ربيع الأول 1441 هجريًا، ضمن الجولة الثانية من التصفيات، على أن تكون المباراة على أرض جزر القمر.

ولن يكون أمام زملاء صلاح سوى تحقيق الانتصار لتجنب الدخول في حسابات، وفي نفس الوقت لامتصاص الضغط الكبير الواقع على كاهلهم من قبل الجماهير المصرية الغير راضية بكل المقاييس عن الأداء المقدم من كتيبة البدري.

سيكون على كاهل البدري إيجاد التوليفة الهجومية المناسبة بعد فشل ثلاثية حسين الشحات وكهربا ومحمود حسن تريزيجيه، إلى جانب تحسين أداء الخط الدفاعي بعد ما وقع من عشوائية كانت واضحة أمام المنتخب الكيني.

لنتعرف الآن على موعد مباراة مصر ضد جزر القمر والقنوات الناقلة لها..

موعد مباراة مصر ضد جزر القمر والقنوات الناقلة

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