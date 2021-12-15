موعد مباراة مصر وقطر لتحديد المركز الثالث في كأس العرب 2021 والقناة الناقلة

يحتضن استاد 974 في العاصمة القطرية، الدوحة، مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة كأس العرب 2021، والتي تجمع بين مصر وقطر.

منتخب مصر وصل إلى مباراة تحديد المركز الثالث من بطولة كأس العرب 2021، بعد الخسارة أمام تونس في مباراة الدور نصف النهائي بهدف دون رد، جاء في الدقيقة 90+5 عبر عمرو السولية قائد "الفراعنة" في مرماه.

منتخب مصر استهل مشواره في بطولة كأس العرب 2021 بالفوز على لبنان بهدف نظيف، قبل أن يمطر شباك السودان بخماسية، ثم تعادل أمام الجزائر بهدف لكل منهما في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

واقتنص منتخب مصر بطاقة صدارة المجموعة الرابعة برصيد سبع نقاط بفارق اللعب النظيف عن منتخب الجزائر، ليلعب أمام الأردن في ربع النهائي، ويحقق الفوز بنتيجة 3-1.

أما منتخب قطر، فقد وصل إلى مباراة تحديد المركز الثالث من بطولة كأس العرب 2021، بعد الخسارة أمام الجزائر في مباراة الدور نصف النهائي بنتيجة 2-1 في مباراة درامية.

واستهل "العنابي" مشواره في كأس العرب 2021 بفوز صعب على البحرين بهدف نظيف، ثم حقق قطر الفوز على عمان بنتيجة 2-1، واختتم دور المجموعات بالفوز على العراق بثلاثية نظيفة.

ولعب منتخب قطر مباراة الدور ربع النهائي في كأس العرب 2021 أمام منتخب الإمارات، وحقق فوزًا عريضًا بخماسية نظيفة وقدم أداء مثاليًا خلال المباراة.

جدول مباريات ومجموعة منتخب مصر في كأس العرب 2021

والآن نتعرف على موعد مباراة مصر وقطر لتحديد المركز الثالث في كأس العرب 2021 والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة مصر وقطر؟

موعد مباراة مصر وقطر هو يوم السبت 18 نوفمبر 2021 على ستاد 974 في العاصمة القطرية الدوحة.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت القاهرة، الواحدة ظهرًا بتوقيت قطر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مصر وقطر؟

القنوات الناقلة لمباراة مصر وقطر هي بي إن سبورتس، وبالتأكيد ستخصص القناة الأولى beIN SPORTS HD 1 لهذا الغرض.

ستجد المباراة أيضًا على قنوات الكأس، والتي تذيع أيضًا مباريات كأس العرب 2021.

يمكنك كذلك مشاهدة البث المباشر لمباراة مصر وقطر عبر الإنترنت، وذلك من خلال النسخة العربية من موقع جول.