موعد مباراة مصر وجزر القمر في تصفيات أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة مصر وجزر القمر في الجولة الأخيرة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2022 بالكاميرون، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يستقبل استاد القاهرة الدولي مباراة قوية وهامة، لمنتخب مصر أمام نظيره جزر القمر، ضمن مباريات الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية القادمة في الكاميرون.

وضمن كل من مصر وجزر القمر، تأهلهم للبطولة التي تستضيفها الكاميرون، وسيكون الصراع بين المنتخبين في المباراة القادمة على صدارة المجموعة.

وتعادل المنتخب المصري أمام نظيره الكيني في آخر مبارياته بهدف لكل فريق، ليصل إلى النقطة التاسعة له في صدارة المجموعة.

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بينما تعادل منتخب جزر القمر مع توجو سلبيًا، ليصل إلى النقطة التاسعة له في المجموعة ويضمن التأهل للبطولة القادمة، وسيكون الصراع مع الفراعنة في المباراة المقبلة على صدارة المجموعة.

وسنتعرف في الأسطر التالية من موقع جول، على موعد مباراة مصر وجزر القنوات، والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة مصر وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية؟

موعد مباراة منتخب مصر أمام منتخب كينيا هو الإثنين 29 مارس 2021، الموافق 16 شعبان 1442 هجريًا، وستقام في ستاد القاهرة الدولي.

وستنطلق صافرة المباراة الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مصر وجزر القمر؟

تبث مباريات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2022 عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس بصورة حصرية، وقد خصصت القناة القطرية القناة رقم 4 لنقل مباريات هذه المنافسة..

أما إذا لم تستطع متابعة المباراة عبر التلفاز، فيمكنك متابعة البث الكتابي المباشر المقدم من موقع جول والذي يبدأ قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.