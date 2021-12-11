موعد مباراة مصر وتونس في كأس العرب 2021 والقنوات الناقلة

يستقبل استاد رأس أبو عبود، مباراة مثيرة وقوية تجمع بين منتخب مصر، ومنتخب تونس، في نصف نهائي كأس العرب.

المنتخب المصري وصل إلى نصف النهائي بعد تصدر مجموعته، ثم التغلب على الأردن بثلاثة أهداف مقابل هدف، في مباراة مثيرة وصلت إلى الوقت الإضافي.

على الجانب الآخر منتخب تونس، حاله لا يختلف كثيرًا عن الفراعنة، تصدر نسور قرطاج المجموعة الثانية، وفي ربع النهائي تغلبوا على المنتخب العماني بهدفين مقابل هدف.

جدول مباريات ومجموعة منتخب مصر في كأس العرب 2021

والآن نتعرف على موعد مباراة مصر وتونس في نصف كأس العرب 2021 والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة مصر وتونس؟

موعد مباراة مصر وتونس هو يوم الأربعاء 15 ديسمبر 2021 على ستاد رأس أبو عبود.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر، الرابعة بتوقيت تونس.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مصر وتونس؟

القنوات الناقلة لمباراة مصر وتونس هي بي إن سبورتس، وبالتأكيد ستخصص القناة الأولى beIN SPORTS HD 1 لهذا الغرض.

ستجد المباراة أيضًا على قنوات الكأس، والتي تذيع أيضًا مباريات كأس العرب 2021.

يمكنك كذلك مشاهدة البث المباشر لمباراة مصر وتونس عبر الإنترنت، وذلك من خلال النسخة العربية من موقع جول.