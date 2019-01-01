موعد مباراة مصر ضد كينيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021

كل ما تريد معرفته عن مباراة منتخب مصر ضد منتخب كينيا في الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

محمد مصطفي

يستضيف منتخب مصر نظيره منتخب كينيا في ملعب برج العرب بالإسكندرية يوم الجمعة 15 نوفمبر 2019 ميلادياً، الموافق 18 ربيع الأول 1441 هجرياً، وذلك في افتتاحية المجموعة السابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.



خاض منتخب الفراعنة أول مباراة ودية له في التوقف الأخير تحت قيادة المدرب حسام البدري المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، وكانت أمام بوتسوانا، واستطاعوا الفوز في هذا اللقاء بهدف دون رد، وذلك استعدادًا لتصفيات بطولة أمم أفريقيا 2021، حيث يتواجد الفراعنة فى المجموعة السابعة رفقة كلًا من منتخب كينيا وجزر القمر وتوجو.

على الجانب الآخر خاض المنتخب الكيني مباراة ودية وحيدة كانت أمام منتخب موزمبيق، وأنتهت المباراة بخسارة الفريق بهدف دون رد، ومن المتوقع أن تقل حظوظ منتخب كينيا في المواجهة القادمة أمام المنتخب المصري الذي يسعى لحصد أول ثلاث نقاط له في مشوار التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021.

حسام البدري: منتخب مصر يعاني من بعض المشكلات الفنية

موعد مباراة مصرضد كينيا والقنوات الناقلة

أحمد فتحي: لا أحب كلمة القائد.. الاحترام والالتزام أهم