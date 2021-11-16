موعد مباراة مصر القادمة في كأس العرب 2021 والقنوات الناقلة

أنهى منتخب مصر منافسات المرحلة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022 بنجاح تام.

منتخب مصر نجح في الفوز بصدارة المجموعة السادسة بعد أن حصد 14 نقطة، متفوقًا على الجابون وأنجولا وليبيا.

ومع نهاية المرحلة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022، يتطلع "الفراعنة" إلى التحدي الجديد، المتمثل في خوض منافسات بطولة كأس العرب 2021.

وتستضيف قطر النسخة الجديدة من بطولة كأس العرب، والتي تقام في الفترة بين 30 نوفمبر و18 ديسمبر 2021.

ويخوض منتخب مصر منافسات كأس العرب 2021 ضمن المجموعة الرابعة، التي تضم الجزائر، ولبنان، والسودان.

ويفتتح منتخب مصر منافسات بطولة كأس العرب 2021 بمواجهة مثيرة للاهتمام أمام منتخب لبنان.

ما هو موعد مباراة مصر ولبنان في كأس العرب؟

تقام مباراة مصر ولبنان في الجولة الأولى من بطولة كأس العرب يوم الأربعاء 1 ديسمبر 2021.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مصر، وهو نفس توقيت لبنان.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مصر ولبنان؟

تذاع مباريات بطولة كأس العرب 2021 عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس بصورة مفتوحة، وبالطبع ستذاع مباراة مصر ولبنان عن طريقها.

يمكنك أيضًا متابعة المباراة عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول.