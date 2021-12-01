يستعد استاد راس أبو عبود، لاستقبال مباراة قوية تجمع بين منتخب مصر، ومنتخب السودان، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العرب.

منتخب مصر، سيعمل على مواصلة انتصاراته في البطولة وتخطى السودان، لمواصلة مزاحمة الجزائر على تصدر الترتيب، بعد التغلب على لبنان بهدف دون رد في الجولة الأولى.

على الجانب الآخر المنتخب السوداني، سيدخل اللقاء بعد تلقيه هزيمة كبيرة من المنتخب الجزائري برباعية نظيفة، وسيعمل على مصالحة جماهيره بتقديم مستويات جيدة أمام الفراعنة والخروج بنتيجة إيجابية.

والآن نتعرف على موعد مباراة مصر والسودان في كأس العرب 2021 والقنوات الناقلة..

ما هو موعد مباراة مصر والسودان في كأس العرب؟

تقام مباراة مصر والسودان في الجولة الثانية من بطولة كأس العرب يوم السبت 4 ديسمبر 2021، على استاد راس أبو عبود.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت مصر، والسودان.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مصر والسودان؟

قنوات بي إن سبورتس هي الناقل الحصري لكأس العرب 2021، وخصصت قناتي beIN SPORTS 1 وbeIN SPORTS 2 لتغطية جميع المباريات.

ستتمكن من مشاهدة مباراة المغرب والأردن عن طريق القناتين دون تشفير، كذلك يمكنك متابعتها من خلال خدمة البث المباشر عبر موقع جول.