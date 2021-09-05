موعد مباراة مصر القادمة في تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة منتخب مصر القادمة ضد منتخب ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022 إفريقيا، وما هي القنوات الناقلة؟

يستضيف المنتخب المصري شقيقه الليبي في الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2022، وذلك في التوقف الدولي القادم في أكتوبر 2021.

فاز منتخب مصر في المباراة الأولى على أنجولا بهدفٍ نظيف، وتعادل في المباراة الثانية مع الجابون بهدفٍ لكل فريق، ليصبح رصيده 4 نقاط.

أما منتخب ليبيا فقد فاز في الجولة الأولى على الجابون بهدفين لهدف في الدقائق الأخيرة، ليصبح رصيده 3 نقاط، وينتظر مباراة صغبة في الجولة الثانية ضد أنجولا.

جدول مباريات تصفيات كأس العالم 2022 إفريقيا والقنوات الناقلة

وفي التقرير التالي، نتعرف على موعد مباراة مصر وليبيا في تصفيات قارة إفريقيا لكأس العالم والقنوات الناقلة.

متى مباراة مصر وليبيا؟

لم يتحدد بعد الموعد النهائي لمباراة مصر وليبيا، لكنه سيكون في التوقف الدولي القادم وتحديدًا في أحد الأيام بين 6 و9 أكتوبر 2021.

ويقام اللقاء بين الشقيقين في الأراضي المصرية، ولم يتحدد بعد الملعب المستضيف كذلك.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مصر وليبيا؟

أعلنت شبكة قنوات أون تايم سبورتس، حصولها على حقوق إذاعة مباريات المنتخب المصري، على أرضه وخارجها في التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال المقبل.