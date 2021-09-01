موعد مباراة مصر القادمة في تصفيات كأس العالم إفريقيا والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة منتخب مصر ضد منتخب الجابون في تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة إفريقيا، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يحل المنتخب المصري، ضيفًا على منتخب الجابون ضمن مباريات الجولة الثانية من تصفيات قارة إفريقيا، المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022.

ويشارك المنتخب المصري في المجموعة السادسة من التصفيات برفقة، أنجولا والجابون، بالإضافة إلى منتخب ليبيا.

الفراعنة نجحوا في الفوز بالمباراة الأولى على حساب المنتخب الأنجولي بهدف دون رد، بينما سقط المنتخب الجابوني بهدفين مقابل هدف أمام ليبيا في الوقت القاتل من المباراة.

جدول مباريات تصفيات كأس العالم 2022 إفريقيا والقنوات الناقلة

وفي التقرير التالي، نتعرف على موعد مباراة مصر والجابون في تصفيات قارة إفريقيا لكأس العالم والقنوات الناقلة..

متى مباراة منتخب مصر ضد الجابون؟

موعد مباراة مصر والجابون، هو الأحد 5 سبتمبر 2021، على ملعب فرانسفيلي، ضمن مباريات الجولة الثانية من التصفيات.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد الجابون؟

أعلنت شبكة قنوات أون تايم سبورتس، حصولها على حقوق إذاعة مباريات المنتخب المصري، على أرضه وخارجها في التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال المقبل.